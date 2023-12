Schwabhausen

vor 17 Min.

83-Jährige verletzt sich bei Parkplatzausfahrt in Schwabhausen schwer

In Schwabhausen kommt es am Samstag zu einem Unfall zwischen einer 83- und einem 21-Jährigen.

Artikel anhören Shape

Am Samstag will eine Autofahrerin in Schwabhausen aus einem Parkplatz fahren, übersieht aber einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Dessen Fahrer ist alkoholisiert.

Eine 83-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagnachmittag bei einem Zusammenprall in Schwabhausen im Landkreis Dachau schwer verletzt. Die Erdwegerin wollte nach Angaben der Polizei gegen 16.50 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz nach rechts auf die Münchner Straße auffahren, übersah dabei aber einen Klein-Lkw. Gesamtschaden des Unfalls in Schwabhausen beläuft sich auf 15.000 Euro Die 83-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen nach dem Unfall in das Krankenhaus Dachau gebracht werden. Beim Lkw-Fahrer, einem 21-Jährigen aus Schwabhausen, stellten Polizeibeamte einen Alkoholwert von mehr als 0,6 Promille fest. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro: Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden, zudem wurde ein Ampelmast beschädigt. (AZ)

Themen folgen