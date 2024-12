Misslungener Einbruchsversuch in Doppelhaushälfte

Erfolglos hat eine bislang unbekannte Person versucht, in ein Wohnhaus in Schwabhausen (Landkreis Dachau) einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitag im Zeitraum zwischen 7.40 und 15.45 Uhr.

Während die Bewohner abwesend waren, versuchte die Person, in die Doppelhaushälfte am Ulmenweg einzubrechen. Bei ihrer Rückkehr bemerkten die Bewohner entsprechende Spuren. Zu einem Eindringen in das Gebäude ist es nicht gekommen, der Einbrecher verursachte laut Polizei allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Dachauer Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs

Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08131/561-0. (bac)