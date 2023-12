Sielenbach

Adventssingen vor vollen Zuhörerreihen in Maria Birnbaum

Plus In der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum findet vor voll besetzen Kirchenbänken das Adventssingen statt. Pater Norbert Rasim steuert besinnliche Geschichten bei.

Von Thomas Weinmüller

Trotz der tief verschneiten Straßen rund um Sielenbach war die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum zum Adventssingen am Sonntag voll besetzt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich an weihnachtlichen Weisen von fünf teilnehmenden Gruppen erwärmen.

Den Anfang der etwas mehr als einstündigen Veranstaltung machte ein Quartett der Blaskapelle Sielenbach. Es hatte sich nicht wie die restlichen Gruppen an den Neben- und Hauptaltären aufgestellt, sondern ließ von der Empore am hinteren Teil der Kirche die Instrumente erklingen. Zum ersten Mal waren nicht die Blechblasinstrumente in der Mehrzahl, sondern die Holzblasinstrumente in Form von drei Klarinetten. Begleitet von einer Tuba, begrüßten sie die Besucherinnen und Besucher mit dem Lied „Ach meine Seel“. Das Bläserquartett überzeugte im weiteren Ablauf außerdem mit den ländlichen Weisen „Am Weihnachtsvorabend“ und „Bayerischer Adventsmusik“.

