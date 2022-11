Sielenbach/Bad Tölz

Sie will den geknechteten Menschen im Iran eine Stimme geben

Plus Sie ist 13, als sie 1985 mit ihrem Vater aus dem Iran flieht. Heute lebt Ferryal Weinmüller in Sielenbach. Die Proteste in ihrer Heimat lassen sie nicht los.

Der Hidschab auf dem Kopf der Zwölfjährigen ist verrutscht. Eine Sittenwächterin weist sie streng zurecht. Das Mädchen entschuldigt sich mit der großen Hitze. Doch die Sittenwächterin entgegnet: "Merke Dir: Das Feuer der Hölle ist noch viel heißer.“ Das war 1984 im Iran. Es ist lange her. Doch dieses Erlebnis ist für Ferryal Weinmüller stark präsent, seit am 16. September die 22-jährig Masha Amini in Haft gestorben ist, nachdem sie die Sittenpolizei wegen eines Kopftuchverstoßes festgenommen hat. Heute lebt Ferryal Weinmüller in Sielenbach. Die Bilder aus dem Iran wühlen sie auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

