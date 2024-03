Sielenbach

Bouleplatz muss für das Jubiläumsfest des Burschenvereins weichen

Die Boulebahn auf dem Dorfplatz in Sielenbach, hier eine Aufnahme von einem Turnier im vergangenen Jahr, muss für das Jubiläumsfest des Burschenvereins vorübergehend weichen.

Plus Der Burschenverein Sielenbach braucht den Dorfplatz für sein 100-Jähriges. Wer zahlt für den Neuaufbau der Boule-Bahn? Beim neuen Beachvolleyballplatz des TSV ist das bereits geklärt.

Von Gerlinde Drexler

Der TSV Sielenbach will einen Beachvolleyballplatz bauen. Um die Pflege und den Unterhalt würde sich eine neu gegründete Abteilung kümmern. Unter dieser Voraussetzung stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch zu, die Kosten für den Bau des Platzes zu übernehmen. Bei einem Antrag des Burschenvereins ging es um den Bouleplatz auf dem Dorfplatz, teilte Bürgermeister Heinz Geiling auf Nachfrage mit.

Neben dem Fußballtrainingsplatz soll auf dem Gelände des TSV Sielenbach der Beachvolleyballplatz gebaut werden. Der Verein schätzt die Kosten auf etwa 22.000 Euro. Eine beantragte Förderung würde maximal 30 Prozent der Summe ausgleichen, hieß es im Antrag des Vereins, mit dem er um Übernahme der Kosten bat.

