Das Defizit wird immer größer: Deshalb wird der Kindergarten teurer

Auch im Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach werden ab September höhere Gebühren fällig.

Plus Gemeinderat Sielenbach beschließt die Anhebung der Gebühren in den Kindertagesstätten um zehn Prozent. Es gibt vor allem einen Grund für das steigende Defizit.

Von Gerlinde Drexler

Das Defizit, das die Gemeinde Sielenbach bei den Kindergärten im Hauptort und in Tödtenried tragen muss, wird immer höher. Vor allem die gestiegenen Personalkosten sind der Grund für die hohen Fehlbeträge. Nun hat der Gemeinderat reagiert und in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, die Gebühren ab dem neuen Kindergartenjahr zu erhöhen.

Um fast 90 Prozent haben sich die Personalkosten von 2018 bis 2022 erhöht. In Zahlen heißt das, dass das Defizit im Kindergarten in Sielenbach im Jahr 2018 bei knapp 150.000 Euro lag und 2022 schon bei 340.000 Euro. Dabei spielt auch die Erweiterung um eine Kindergartengruppe im Jahr 2020 eine Rolle.

