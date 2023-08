Sielenbach

vor 31 Min.

Das Sielenbacher Sautrogrennen endet mit einer Schlammschlacht

Plus 18 Zweierteams kämpfen beim Sautrogrennen des Burschenvereins um den Sieg. Sie müssen schwierige Aufgaben lösen. Eine Herausforderung ist schon der Start.

Von Alice Lauria

Bei Temperaturen um die 30 Grad und sengender Sonne fand am Samstag in Sielenbach das traditionelle Sautrogrennen des Burschenvereins Sielenbach (BV) statt. Das sehr kühle Bad in der eher schlammigen Ecknach war für die 26 Mannschaften eine willkommene Erfrischung. 18 Zweierteams kämpften um den Sieg in der Erwachsenenwertung. Doch inzwischen fährt auch schon der Nachwuchs mit. Acht Kindermannschaften traten in einer eigenen Wertung an. Ganz nach dem Motto: Früh übt sich …

Viele der Teams hatten beim Einstieg ihre Schwierigkeiten. So kippten die meisten Tröge mehrfach um, bevor beide Insassen Platz nehmen konnten. Foto: Alice Lauria

Die teilweise bunt bemalten und originell verzierten Holztröge wurden an der Brücke nach dem Sielenbacher Ortsteil Schafhausen, unweit der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum, ins Wasser gehoben oder geworfen, um dann zu versuchen, zu zweit in den Sautrog zu klettern. Letzteres erwies sich nicht immer ganz einfach, da die Tröge leicht umkippen.

