Der Autocross in Sielenbach läuft sich warm

Wenn in Sielenbach wieder bemalte Schrottautos stehen und gehämmert und geschweißt wird, dann wird bald wieder das Autocross stattfinden. Der Start am Motodrom im Ortsteil Raderstetten wird am Sonntag, 18. August, um 12.30 Uhr sein. Dann wird Rennleiter Stefan Speckner zum ersten Mal die Ampel auf Grün schalten und die Autos werden über den Acker donnern. Gestartet wird in verschiedenen PS-Klassen und den Abschluss wird traditionell das sogenannte Stundenrennen bilden Unter den rund 120 Fahrzeugen der 40 teilnehmenden Fahrer werden auch wieder die besten „Showcars“ ausgezeichnet.

