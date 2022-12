Der "Weiße Engel" aus Sielenbach: Elisabeth Echter begleitet Sterbende

Plus Für ihr ehrenamtliches Engagement beim St.-Afra-Hospiz der Caritas Aichach-Friedberg wurde Elisabeth Echter ausgezeichnet. Warum sie keine Angst vor dem Sterben hat.

Ehrenamtliches Engagement kann sehr vielfältig sein: Sei es als Trainer in einem Verein, Helferin im Seniorenheim oder Aktiver bei der Feuerwehr. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zeichnet jährlich Menschen mit dem "Weißen Engel" für ihren langjährigen selbstlosen Einsatz in den Bereichen Gesundheit und Pflege aus. Im November war Elisabeth Echter aus Sielenbach eine von ihnen. Sie steht als Hospizbegleiterin schwerstkranken und sterbenden Menschen bei.