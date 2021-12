Sielenbach

Die Gemeinde Sielenbach will in Zukunft Streusalz sparen

Plus Der Sielenbacher Gemeinderat diskutiert über einen eingeschränkten Winterdienst, damit weniger Streusalz in die Umwelt gerät. Wie es nun weitergeht.

Von Gerlinde Drexler

Streusalz sparen und der Umwelt etwas Gutes tun - das möchte der Sielenbacher Gemeinderat. Das Gremium diskutierte in der Sitzung am Mittwoch über einen eingeschränkten Winterdienst. Ergebnis: In diesem Jahr wird noch alles beim Alten bleiben. Für das kommende Jahr prüfe die Verwaltung Alternativen, teilte Bürgermeister Heinz Geiling auf telefonische Nachfrage mit.

