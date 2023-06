Sielenbach/Düsseldorf

18:30 Uhr

Punkt, Satz, Sieg: Maria Kolbinger spielt Tischtennis gegen Parkinson

Plus Die Sielenbacherin nimmt regelmäßig in an den europaweiten Pingpong-Parkinson-Turnieren Teil. Der Rückschlagsport soll helfen, die Krankheit zu verlangsamen.

Eigentlich ist Maria Kolbinger in Sielenbach als Künstlerin, Schmuckdesignerin und Kinderbuchautorin bekannt. Vor inzwischen sechs Jahren hat die 53 Jahre alte Industriekauffrau in Frührente in einer Rehaklinik mit Tischtennis aber noch ein weiteres Hobby begonnen. Das hat einen ernsten Hintergrund: Kolbinger leidet unter Morbus Parkinson, eine chronische Erkrankung des Nervensystems, bei der Nervenzellen im Mittelhirn sukzessive absterben. Die Rückschlagsportart soll dabei helfen, die degenerativen Prozesse zu verlangsamen – auf unterhaltsame Art und Weise. Bereits zum dritten Mal war die gebürtige Sielenbacherin Ende Mai bei den German Open im Ping-Pong-Parkinson dabei, die in diesem Jahr im ARAG Center Court in Düsseldorf stattfanden, wo normalerweise Borussia Düsseldorf in der Tischtennis-Bundesliga aufschlägt.

Vor elf Jahren bekommt Kolbinger die Diagnose Parkinson

2010 entdeckte Kolbinger erste Anzeichen des Morbus Parkinson, die sie damals noch nicht zuordnen konnte. Auch die Ärzte benötigten zwei Jahre für die finale Diagnose. Denn mit damals 41 Jahren hatte sie nicht das typische Alter für die nach Alzheimer zweithäufigste neurodegenerativen Erkrankung weltweit. Sie beginnt meist zwischen dem 50. und 79. Lebensjahr. Bei den 40- bis 44-Jährigen ist nur circa einer von 10.000 Menschen betroffen. In seltenen, aber immer häufiger werdenden, Fällen trifft die Krankheit auch Menschen unter 40 Jahren. In Deutschland leiden insgesamt 300.000 bis 400.000 Menschen darunter.

