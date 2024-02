Sielenbach

vor 34 Min.

Gottesdienst statt Umzug: An Fasching ist wieder Stundengebet

In der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach steht zum Faschingsendspurt das Stundengebet im Mittelpunkt. Start ist am 11. Februar. Wer die Predigten hält.

Messfeier statt Faschingsumzug, Gotteslob statt Sekt: Während vielerorts an den letzten drei Tagen vor Aschermittwoch der Faschingsendspurt gefeiert wird, steht in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum das Gebet im Mittelpunkt. Dort kommen vom Faschingssonntag, 11., bis Faschingsdienstag, 13. Februar, zum 154. Mal die Menschen zusammen, um die Tradition des Stundengebets weiterzuführen. Das Motto der diesjährigen Predigten lautet „Gedanken zum Gottesdienst“ sein. Das gab Wallfahrtsseelsorger Pater Norbert Rasim bekannt. Pater Norbert zeigt sich glücklich darüber, dass Prior Christoph Kehr vom Deutschen Orden für alle drei Tage als Hauptprediger gewonnen werden konnte. Das Stundengebet endet mit einer Prozession des Blauen Bundes Auftakt ist am Sonntag, 11. Februar, um 9 Uhr im Rahmen einer Heiligen Messe sein, welche dann auch zur gleichen Uhrzeit am Montag und Dienstag stattfinden wird. Jeweils um 14.30 Uhr findet an allen drei Tagen eine Andacht mit Predigt statt. Am Abschlusstag findet im Anschluss an die Andacht eine Prozession des Blauen Bundes mit Aussetzung des Allerheiligsten stattfinden. Der Kirchenchor Sielenbach, unter der Leitung von Josef Kirmeir, wird die Gottesdienste und die Abschlussandacht musikalisch umrahmen. Zur Tradition ist auch schon seit Langem geworden, dass es nach der Abschlussandacht am Faschingsdienstag Krapfen und Kaffee vor der Kirche gibt. (twe)

Themen folgen