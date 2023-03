Sielenbach

vor 35 Min.

Großer Andrang beim Sielenbacher Hobbykünstlermarkt

Plus Beim Hobbykünstlermarkt in Sielenbach ist der Andrang groß. Das Angebot reicht von Lebensmitteln über Keramik und Holzspielzeug bis hin zu kleinen Schutzengeln.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

In die dritte Auflage ging am Sonntag der Sielenbacher Hobbykünstlermarkt. 15 Aussteller waren in die Halle des Busunternehmens Ankner im Gewerbegebiet an der Lichtstraße gekommen, um ihre handgemachten Waren anzubieten. Neben etablierten Hobbykünstlerinnen und -künstlern präsentierten sich heuer auch neue Händler.

Zum ersten Mal verkaufte Karin Bichler Keramikartikel aus KeraFlott. Diese weißen Dekorationsgegenstände, Nippes und Kerzenständer kamen bei den über 700 Besucherinnen und Besuchern hervorragend an - auch weil viele frühlingshafte oder österliche Waren darunter waren. Verziert und dekoriert werden die Keramikartikel von Bichler mit bestickten Kärtchen und Filzanhängern und mit Sprüchen versehenen Kerzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen