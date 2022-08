In Sielenbach herrscht große Freude übers Wiedersehen nach langer Trennung

Plus Die Gemeinde Sielenbach kann endlich wieder ihre französischen Freunde aus Saint Fraimbault begrüßen. Gemeinsam verleben sie ereignisreiche Tage.

Als sich die Sielenbacher im August 2019 von ihren französischen Freunden in St. Fraimbault verabschiedeten, konnten sich Gäste und Gastgeber nicht vorstellen, dass das die letzte Begegnung für die nächsten Jahre sein sollte. Nach mehrjähriger Corona-Pause war es Ende Juli wieder so weit: Die Sielenbacher konnten rund 50 französische Gäste begrüßen. Es sollte aus zweierlei Gründen ein ganz besonderes Wiedersehen werden.