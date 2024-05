Neues Toilettenhäuschen in Sielenbach ist "ein großer Schritt"

Der Sielenbacher Gemeinderat eröffnet beim Dorfplatz offiziell die lang ersehnte WC-Anlage. Zum Ensemble gehören eine neue Fußgängerbrücke und ein Trinkwasserbrunnen.

Die neue Toilettenanlage in der Schwaigstraße gegenüber der Pfarrkirche in Sielenbach ist nun offiziell eröffnet. Der Gemeinderat nutzte die jüngste Sitzung, um das „stille Örtchen“ einzuweihen. Insgesamt investierte die Gemeinde rund 80.000 Euro in das neue Ensemble mit Fußgängerbrücke, Trinkwasserbrunnen und WC-Container, wie Bürgermeister Heinz Geiling auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Umsetzung der WC-Anlage in Sielenbach gestaltete sich schwierig

Der Wunsch nach einer Toilette in der Nähe der Pfarrkirche hatte schon seit Jahren bestanden und war auch im Gemeinderat immer wieder thematisiert worden. Die Umsetzung hatte sich als schwieriger als erwartet erwiesen. Nun steht der WC-Container, der kostenlos rund um die Uhr genutzt werden kann, auf einer gemeindlichen Fläche. Die Gemeinde hat mit Sonja Sacher auch jemanden gefunden, der sich um die Reinigung kümmert. Gemeinsam mit dem Bürgermeister öffnete Sacher die Tür der Toilettenanlage. In Anlehnung an den Astronauten Neil Armstrong sagte Geiling: „Ein kleiner Schritt für die Sonja und mich, ein großer Schritt für die Bürger von Sielenbach.“

Waschplatz und Tankstelle Für den eigenen Fuhrpark baut ein Landwirt an der Maria-Birnbaum-Straße einen Waschplatz und eine Eigenverbrauchstankstelle. Der Gemeinderat stimmte zu.

Für den eigenen Fuhrpark baut ein Landwirt an der einen Waschplatz und eine Eigenverbrauchstankstelle. Der Gemeinderat stimmte zu. Stall für Tiere In der Maria-Birnbaum-Straße wird ein landwirtschaftlicher Stall mit Tierhaltung gebaut.

In der wird ein landwirtschaftlicher Stall mit Tierhaltung gebaut. Zuschüsse genehmigt Die Dorfhelferinnen- und Betriebshelferstation unterstützt die Gemeinde mit rund 190 Euro, das Rote Kreuz mit den beantragten 740 Euro.

Lesen Sie dazu auch