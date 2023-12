Parkplatz bei Maria Birnbaum wird als Rennstrecke missbraucht

Immer wieder driften Fahrzeuge auf dem gekiesten Parkplatz an der Wallfahrtskirche in Sielenbach. Sie hinterlassen tiefe Rinnen. Jetzt handelt die Gemeinde.

Den Parkplatz der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach verwechseln offenbar manche mit einer Auto-Rennstrecke. Immer wieder unternehmen unbekannte Autofahrer dort Driftversuche und richten dadurch entsprechende Schäden an. Das will die Gemeinde jetzt unterbinden.

Im März hatte die Aichacher Polizei um Zeugenhinweise gebeten, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker über den neu gekiesten Parkplatz gedriftet war und mehrere tiefe Fahrspuren hinterlassen hatte. Der Sachschaden war damals auf mindestens 1000 Euro geschätzt worden. Erst kurz zuvor hatte eine Fachfirma die Fläche planiert.

Am Parkplatz von Maria Birnbaum soll das Driften verhindert werden

Offenbar war das kein Einzelfall. Bürgermeister Heinz Geiling wies in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf das Problem absichtlich driftender Fahrzeuge hin, die regelmäßig den Kies aufwirbeln. Dem soll nun entgegengewirkt werden, indem die „Rundfahrt“ im Kreis mit Absperrungen unterbunden wird.

Themenwechsel: Franz Moser regte eine zeitnahe Versammlung für die Bürger des Ortsteils Schafhausen an, um gemeinsam möglichst gute Lösungen für die nötigen Straßensperrungen und Umleitungen im Zuge der geplanten Brückensanierung zu finden. (lice)