Sielenbach / Pöttmes

Wie Diabetes das Leben von Kindern und Eltern auf den Kopf stellt

Plus Diabetes mellitus Typ 1 gilt als häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindesalter. Eine Sielenbacherin und ein Pöttmeser gründen nun eine Selbsthilfegruppe für Familien.

Diabetes mellitus Typ 1 ist derzeit nicht heilbar. Mit einer gut eingestellten Insulintherapie ist aber ein fast normales, auch langes Leben möglich. Rund 32.000 der Erkrankten in Deutschland sind Kinder unter 18 Jahren. Der Typ 1 manifestiert sich meistens im Kindes- oder Jugendalter. Allein in Bayern leben rund 5000 Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1. Was Eltern durchmachen, deren Kind eine solche Diagnose bekommt, wissen Samira Bauer aus Sielenbach und Stefan Heier aus Pöttmes aus eigener Erfahrung. Grund genug, eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Familien mit Kindern mit Diabetes Typ 1 zu gründen.

Samira Bauer aus Sielenbach und Stefan Heier aus Pöttmes haben eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Familien mit Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1 für den Raum Aichach, Friedberg und Augsburg gegründet. Foto: Alice Lauria

Die Gruppe trifft sich im Raum Aichach, Friedberg und Augsburg ungefähr alle fünf bis sechs Wochen immer im Wechsel zwischen den drei Städten. Es gibt sowohl abendliche Treffen nur für die Eltern zum Austausch über Erfahrungen, medizinische und technische Neuerungen oder zum gegenseitigen Zuhören. Zu wissen, dass andere die schmerzvollen und beunruhigenden Momente kennen und nachempfinden können, hilft den Mitgliedern. Es finden aber auch Familientreffen mit den Kindern sowie Unternehmungen statt, bei denen die Kinder ungezwungen sein können und sich bewusst werden, dass sie mit der Krankheit nicht allein sind.

