Schwarzer Rauch aus Sielenbacher Garage: Drei Feuerwehren rücken an

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sielenbach, Aichach und Wollomoos (Altomünster) rückten am Samstagmittag zu einem Brand in Sielenbach aus. Dort drang schwarzer Rauch aus einer Garage.

Rauch aus einer Garage in Sielenbach ruft am Samstagmittag drei Feuerwehren auf den Plan. Der Schaden durch das Feuer ist am Ende fünfstellig.

Drei Feuerwehren sind am Samstagmittag zu einem Brand in einer Garage in Sielenbach ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte gegen 12 Uhr ein Nachbar schwarzen Rauch aus einem Anbau in einer Garage. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aichach, Sielenbach und Wollomoos (Altomünster, Landkreis Dachau) brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Ursache für Feuer in Sielenbacher Garage war wohl heiße Asche in Mülltonne Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer aufgrund von noch zu heißer Asche in einer Restmülltonne entstanden sein. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Durch den Brand wurde niemand verletzt. (nsi)

