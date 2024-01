Sielenbach

Sielenbach lässt es am Neujahrstag beim Neujahrsschießen krachen

Kanone an Kanone reihte sich beim Neujahrsschießen entlang des Ecknachtals in Sielenbach auf.

Plus 22 Vereine aus der Region machen beim Neujahrsschießen in Sielenbach mit ihren Böllern und Kanonen mit. 300 Zuschauer verfolgen das ohrenbetäubende Spektakel.

Nicht nur an Silvester wurde in Sielenbach viel geschossen. Auch am Nachmittag des Neujahrstags wurde es am Dorfplatz wieder sehr laut. Der Krieger- und Soldatenverein hatte zum traditionellen Neujahrsschießen geladen. 22 Vereine reihten sich mit 27 Kanonen, neun Standböllern und einem Schaftböller entlang der Ecknach zwischen Sportplatz und Dorfplatz an den zugewiesenen Schießständen auf.

Neben den Vereinen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg waren auch Kanoniere und Böllerschützen aus der Stadt Augsburg sowie den Landkreisen Augsburg, Dachau, Neuburg-Schrobenhausen, Neu-Ulm und Pfaffenhofen an der Ilm angereist.

