Sielenbach reaktiviert alte Sandgrube für neue Insekten

Wildbienen sind auch im Landkreis stark im Bestand gefährdet. Der Landschaftspflegeverband will das ändern. Dabei zählt er auf die Mithilfe der Gemeinden.

Sie sterben wie die Fliegen: unsere Wildbienen. Von den mehr als 560 bekannten Wildbienenarten in Deutschland sind die Hälfte in ihrem Bestand gefährdet. Mithilfe des Projekts das "Das Summen macht's: Gemeinsam Insekten-Räume verbinden“ möchte der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg gemeinsam mit Kommunen dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Eine Gemeinde, die sich dabei besonders engagiert, ist Sielenbach.

Schachbrettfalter auf einer Flockenblume an der Gemeindeleiten Ottmaring. Die Falter kommen im Landkreis immer seltener vor. Durch neue, blütenreiche Mähwiesen kann die Art gefördert werden. Foto: Christina Niegl, Landschaftspflegeverband

Dem LPV geht es laut Mitteilung darum, die heimischen Insekten zu fördern und Bewusstsein für die Problematik zu schaffen. Jede Wildbienenart hat demnach ihre eigenen Ansprüche. Etwa 75 Prozent aller Arten nisten im Boden. Andere nutzen Hohlräume, Pflanzenstängel oder Totholz. Es gibt aber auch parasitäre Arten wie die sogenannten Kuckuckshummeln. Der Rückgang von struktur- und blütenreichen Landschaften und Gärten, aber auch fehlende Biotopverbundsysteme haben zum extremen Rückgang der Wildbienen, aber auch allen anderen Insekten geführt.

Sielenbach hat blütenreiche Feldraine angelegt

Vor diesem Hintergrund freuen sich die Landschaftspfleger besonders über das Engagement Sielenbachs. Die Gemeinde stellte laut Mitteilung auf einigen kommunalen Flächen die Pflege insektenfreundlich um und säte blütenreiche Feldraine neben Hecken und Äckern an. Auch eine alte Sandgrube wurde als Insekten-Spielwiese reaktiviert. Hierbei wurden mit einem ortsansässigen Landwirt einige Gehölze für eine bessere Besonnung entnommen, eine Ministeilwand angelegt und sandiger Boden freigelegt.

Christina Niegl vom LPV erklärt: "Sandgruben sind ein sehr bedeutsamer Lebensraum für unsere heimische Tierwelt.“ Und weiter: "Nicht nur Insekten, auch verschiedenste Vogelarten sowie Fuchs oder Dachs finden hier ein Zuhause.“ Der magere Sandboden führe zudem zu einer enormen Pflanzenvielfalt, die Nahrungsquelle für Insekten.

Radfahrer finden die Sandgrube über Komoot

Zur Steigerung der botanischen Artenvielfalt brachte der Landschaftspflegeverband Samen aus, die von standortähnlichen, blütenreichen Wiesen im näheren Umkreis geerntet wurden. Bei der Ansaat gab es Unterstützung von Bürgermeister Heinz Geiling und seinem Stellvertreter Franz Moser, der Doppelspitze des Gemeinderates Sielenbach.

Die Fläche ist Teil einer konzipierten Radtour "Dem Summen auf der Spur“. Der Streckenverlauf kann über die kostenlose App Komoot eingesehen und abgefahren werden. Der Link dazu befindet sich auf der LPV-Homepage.

Bürgermeister Heinz Geiling, sein Stellvertreter Franz Moser und Christina Niegl bei der Ansaat einer Sandgrube in Sielenbach. Sie verwendeten dafür heimisches Saatgut. Foto: Landschaftspflegeverband

In diesem Zusammenhang verweist der LPV darauf, dass jeder einen Beitrag leisten kann, damit es weiterhin im Grünen summt und brummt. So könnten Teilbereiche des Rasens in eine Blumenwiese umgewandelt werden. Hierzu reiche es manchmal schon, die Stellen nicht mehr zu düngen und nur ein- bis zweimal im Jahr zu mähen. Es könne aber auch mit einer Ansaat nachgeholfen werden. Dafür sollten jedoch nur heimische Pflanzenarten verwendet und möglichst ein sonniger Bereich ausgewählt werden. Auch weniger aufzuräumen, Totholz zu belassen und offene Bodenstellen nicht gleich anzusäen, könne wahre Wunder bewirken und Insekten anlocken.

Weitere Informationen gibt es ebenfalls auf der LPV-Homepage. (AZ)