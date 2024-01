Sielenbach wird flächendeckend mit Defis ausgestattet

Der Gemeinderat der bestellt vier zusätzliche Defibrillatoren und dazu beheizbare Schränke für die Geräte im Außenbereich. Insgesamt gibt es künftig zehn der Geräte in der Kommune.

Sicherheit für die Bevölkerung ist den Sielenbacher Gemeinderäten wichtig. Deshalb entschieden sie in der Sitzung am Mittwoch auch, dass nicht nur zwei zusätzliche, sondern insgesamt vier weitere Defibrillatoren gekauft werden. Bisher hat die Gemeinde sechs der lebensrettenden Geräte für Notfälle an verschiedenen Standorten angebracht. Damit die künftig zehn Defis in der Kommune auch bei Minustemperaturen einsatzbereit sind, werden beheizbare Schränke für sechs Apparate gekauft, die im Außenbereich installiert sind. Defibrillatoren helfen, das Herz wieder in einen richtigen Rhythmus zu bringen und werden bei einem plötzlichen Herzstillstand zur Wiederbelebung eingesetzt.

Der geplante Kauf der Defibrillatoren war der einzige Punkt auf der Tagesordnung, bei dem es zu Diskussionen kam, wie Bürgermeister Heinz Geiling auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Allerdings ging es nicht darum, dass der Gemeinderat Kosten sparen wollte, sondern das Gremium wollte lieber noch an weiteren Stellen Defibrillatoren anbringen. Bisher sind die Geräte im Bereich von Maria Beinberg, der Raiffeisenbank, dem Pfarrheim, beim TSV-Platz sowie der Feuerwehr in Sielenbach und im Ortsteil Tödtenried verfügbar.

Zwei weitere Defis im Gewerbegebiet und im Ortsteil Schafhausen

Zwei weitere sollen im Gewerbegebiet und im Ortsteil Schafhausen angebracht werden. Nach einer kurzen Diskussion im Gemeinderat werden außerdem noch für den Bereich zwischen Mittelschule und Kinderhaus sowie im westlichen Bereich von Tödtenried, am Hürlberg, zwei Defibrillatoren gekauft. Die Kosten pro Gerät liegen bei etwa 2000 bis 3000 Euro. Eine Förderung gibt es dafür keine. Mit den insgesamt zehn Defibrillatoren, die es dann im Gemeindegebiet geben wird, sei man bei der Flächenabdeckung führend im Landkreis, konnte sich der Bürgermeister vorstellen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat zudem, sechs beheizbare Defibrillatorschränke für jeweils etwa 700 Euro zu kaufen. Damit soll gewährleistet sein, dass die im Außenbereich angebrachten Geräte auch bei Minustemperaturen funktionieren.

Betriebskosten für Kläranlage Rund 61.000 Euro zahlt die Gemeinde für den Anschluss an die Aichacher Kläranlage. Darin enthalten sind die Nachzahlung in Höhe von rund 700 Euro aus dem Jahr 2022 sowie die Vorauszahlungen für 2023.

Wohnhaus wird erweitert Einen Wintergarten erhält ein Wohnhaus im Samweg. Der Gemeinderat stimmte den dafür nötigen Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplans zu, weil die Grundzüge der Planung durch die Geringfügigkeit nicht verletzt werden. Auch haben die angrenzenden Nachbarn unterschrieben.

Haus im Außenbereich Im Ostergassenfeld soll im Außenbereich ein Einfamilienhaus als Betriebsleiterwohnhaus gebaut werden. Die verkehrsrechtliche Erschließung ist gesichert, Wasserversorgung vorhanden. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu.

Bürgerversammlung Die Bürgerversammlung findet am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr im Gasthof Winterholler in Sielenbach statt.