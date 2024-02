Sielenbacher Burschen proben für ihre Festwoche im Mai

Im Mai feiert der Sielenbacher Burschenverein sein 100. Jubiläum. Davor übte er das Marschieren durch den Ort und bat den Schirmherren zur Geschicklichkeitsprüfung.

Die Burschen aus Sielenbach und ihre Festdamen proben bereits für ihren Jubeltag am 5. Mai. Auch der Schirmherr wurde für das Amt ernannt. Bevor aber die 45 Burschen und ihre zwölf Festdamen das Marschieren und Grüßen übten, wurden an jedem Ortseingang große Bierkrüge oder jeweils ein Bursche aus Stroh mit Lederhose oder Madl im Dirndl aufgestellt – samt Banner mit Programm zur Festwoche vom 1. bis 5. Mai.

Danach ging es zur Bushalle der Firma Ankner im Gewerbegebiet, wo eine große Abordnung der Blaskapelle Sielenbach wartete. Rund zehnmal ging es zu den Klängen der Marschmusik durchs Gewerbegebiet. Danach schaffte Kassier Richard Winterholler zur Stärkung Schweinebraten mit Knödeln und Kartoffelsalat herbei.

Die Sielenbacher Burschen baten ihren Schirmherren für die Festwoche im Mai, Josef Kreppold junior, zu mehreren Geschicklichkeitsprüfungen. Bei einer davon musste er leere Bierkästen präzise auf den Anhänger laden und damit vorwärts bis zum Ortsschild und im Rückwärtsgang zurückfahren. Foto: Thomas Weinmüller

Schirmherr muss sich mehreren Geschicklichkeitsaufgaben stellen

Nach dem Mittagessen an der Kreppold-Halle erging an deren Besitzer, Josef Kreppold junior, die Bitte, ob er die Schirmherrschaft für das Fest übernimmt. Kreppold war „Wiedergründungsmitglied“ am 2. Februar 1994 und danach einige Jahre Zweiter und Erster Vorsitzender. Auch danach habe er den Verein immer unterstützt, lobte Vorsitzender Kilian Breitsameter.

Nach den bestandenen Prüfungen bekam Schirmherr Josef Kreppold junior (Mitte) den obligatorischen Schirm vom Vorsitzenden des Burschenvereins, Kilian Breitsameter, und dem Zweiten Vorsitzenden, Jonas Schneider (links), überreicht. Foto: Thomas Weinmüller

Bevor er den symbolischen Schirm überreicht bekam, musste er Geschicklichkeitsaufgaben und einen Wissenstest absolvieren. So musste er leere Bierkästen präzise auf den Anhänger laden und damit vorwärts bis zum Ortsschild und im Rückwärtsgang zurückfahren. Für Kreppold kein Problem. Von den Wissensfragen beantwortete er allerdings nur eine richtig. Zur "Strafe" muss er während beim Aufbau zur Festwoche die Burschen mit zehn Kasten Bier versorgen.