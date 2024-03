Sielenbach

vor 18 Min.

Sielenbacher Hobbykünstlermarkt lockt 800 Besucher an

Plus Beim Sielenbacher Hobbykünstlermarkt präsentieren 22 Aussteller aus Sielenbach und der Region ihre handgefertigten Waren. 800 Besucherinnen und Besucher kommen.

Von Alice Lauria

Viele neue Gesichter und ein vielfältiges Angebot gab es am Sonntag beim Sielenbacher Hobbykünstlermarkt zu sehen. 22 Ausstellerinnen und Aussteller und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren präsentierten ihre handgefertigten Waren und Kunstwerke. Erstmalig waren nicht nur Aussteller aus der Wallfahrtsgemeinde dabei, sondern auch von weiter her.

Aus Pfaffenhofen an der Ilm zeigte Monika Cuvelier eine riesige Auswahl an handgeschnitzten und kunstvoll verzierten Haarnadeln. Für die Herstellung verwendet Cuvelier sowohl heimische als auch tropische Hölzer. Aber auch Rinderknochen eignen sich zum Bändigen langer Haare. Ob Essigbaum, Olive, Kirsche, Birne oder Amaranth, alle Hölzer werden derart glattpoliert, dass keine Splitter in den Haaren hängen bleiben.

