Sielenbach

06:30 Uhr

Sielenbacher schaffen im Handumdrehen ein Heim für ukrainische Familie

Valentyna Loban (links) und Claudia Richter (rechts) bereiten in Sielenbach eine Wohnung für Lobans Familie vor.

Plus Valentyna Loban hofft, ihre Eltern, die aus der Ukraine fliehen, bald in die Arme zu schließen. In Sielenbach erwartet sie sehr viel Hilfsbereitschaft – und eine Wohnung.

Von Lara Voelter

Nach und nach kommen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Aichach-Friedberg an. Die Hilfsbereitschaft ist groß. So auch in Sielenbach: Hier organisierten eine Bekannte, eine Vermieterin und zahlreiche Freiwillige innerhalb von nur zwei Tagen eine Wohnung samt Einrichtung für die ukrainische Familie einer Sielenbacherin.

