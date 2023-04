Sielenbach

07:00 Uhr

Sielenbachs Bürgermeister hat einen durchstrukturierten Arbeitstag

Plus Halbzeit im Rathaus: Nachmittags ist Heinz Geiling ehrenamtlicher Gemeindechef, vormittags arbeitet er im Landratsamt. Eine Erinnerung verursacht noch immer Gänsehaut.

Von Gerlinde Drexler

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Geiling?



Heinz Geiling: Mir geht es definitiv gut. Auf das Bürgermeisteramt bezogen: Es ist schon immer eine Herausforderung, aber es macht wirklich Spaß. Durch meine Arbeit hatte ich ja schon immer mit Bürgermeistern zu tun und wusste im Großen und Ganzen, was auf mich zukommt.

Sie sind vor drei Jahren gewählt worden – was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Geiling: Einen bestimmten Tag gibt es da nicht. Das sind eher Momente in der Gesamtheit. Ich bin zum Beispiel immer sehr zufrieden, wenn ich nach einer abgeschlossenen Gemeinderatssitzung das Resümee ziehen kann, dass alles gut gelaufen ist. Ein schöner Moment ist auch, wenn ich zum Geburtstag oder Jubiläum bei den Bürgern bin und merke, dass ihnen mein Besuch wichtig ist.

