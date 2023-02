Sielenbach

06:15 Uhr

Stundengebet in Maria Birnbaum: Erst wird gebetet, dann gibt es Krapfen

Plus Seit 153 Jahren gibt es in der Sielenbacher Wallfahrtskirche das 40-stündige Gebet. Die Tradition zieht immer wieder viele Besucher an, die in die Stille gehen wollen.

Ein wichtiger Gegenpol zur Faschingszeit ist für viele Besucherinnen und Besucher das 40-stündige Gebet in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Am Faschingsdienstag endet es mit der Schlussandacht und der Prozession durch die Kirche. Festprediger Pater Norbert Rasim sprach dabei über Gastfreundschaft. Man müsse Gastfreundschaft als Zugehen auf den anderen sehen, sagte er zu den Besucherinnen und Besuchern in der voll besetzten Kirche.

