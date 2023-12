Sielenbach

"Vronis Dorfladen" in Sielenbach schließt

Noch bis Samstag hat Vronis Dorfladen in Sielenbach geöffnet, dann ist er Geschichte. Die Inhaberin Veronika Jungbauer schließt schweren Herzens ihr Geschäft.

Plus Zweieinhalb Jahre hat Veronika Jungbauer ihr Geschäft in Sielenbach mit vielen unverpackten Waren betrieben. Jetzt macht sie ernüchtert zu. Was sie über die Gründe dafür sagt.

Nur noch wenige Tage, dann ist Schluss. Seit Mai 2021 hat Veronika Jungbauer in Sielenbach einen Dorfladen mit vielen unverpackten Lebensmitteln betrieben. Nun schließt der Laden nach nur gut zweieinhalb Jahren.

Zunächst schien alles für einen erfolgreichen Start am strategisch günstigen Standort zwischen alter Sparkasse und Metzgerei Winterholler zu sprechen. Hatte doch fast zeitgleich mit Jungbauers Eröffnung der ortsansässige Bäcker sein Lebensmittelsortiment auf Backwaren reduziert. Das machte Jungbauers Laden zum einzigen mit breiter Auswahl an Alltagsdingen. Die Gründe für die Schließung sieht Jungbauer vor allem darin, dass "es nicht angenommen wurde".

