09:49 Uhr

Wendemanöver auf der Staatsstraße bei Sielenbach endet mit Unfall

Mit einem Wendemanöver auf der Staatsstraße bei Sielenbach hat eine 42-jährige Autofahrerin am Mittwoch einen Unfall ausgelöst. Dabei erlitt sie ein Schleudertrauma. Die Frau war am frühen Nachmittag von Blumenthal ( Aichach) Richtung Sielenbach unterwegs. Laut Polizei wollte sie etwa 300 Meter vor Sielenbach kurz vor einer langgezogenen Rechtskurve wenden. Sie fuhr zunächst in einen Feldweg und wollte dann in einem Zug auf der Staatsstraße in die entgegengesetzte Richtung zurückfahren. Ein Ausweichmanöver kann den Unfall auf der Staatsstraße nicht verhindern Dabei übersah die 42-Jährige den Wagen eines aus Sielenbach kommenden 45-Jährigen. Dieser versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 45-Jährige und seine 17-jährige Tochter, die Beifahrerin war, blieben unverletzt. Die 42-jährige Unfallverursacherin erlitt ein Schleudertrauma. Laut Polizei behandelte sie der Rettungsdienst auf eigenen Wunsch lediglich vor Ort. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug wird auf rund 3000 Euro, der am Wagen des Unfallgegners auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AZ)

