Wie ein Mönch dem Sielenbacher Burschenverein auf die Beine half

Plus Pater Benignus ist für die Gründung des Burschenvereins vor 100 Jahren verantwortlich. Heute prägen legendäre Partys, Sautrogrennen und Maibaumdiebstahl das Vereinsleben.

Von Thomas Weinmüller

Fünf Tage lang feiert der Katholische Burschenverein Sielenbach sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein großes Festzelt auf dem Dorfplatz. Der Ursprung des Vereins geht auf die Gründung am 30. März 1924 zurück. Einen maßgeblichen Anteil dabei hatte der Kapuzinerorden, der lange Zeit das Kloster in Sielenbach bewohnte und für die Wallfahrt von Maria Birnbaum zuständig war.

Maßgeblich beteiligt an der Gründung des Katholischen Burschenvereins Sielenbach im März 1924 war der Kapuzinerpater Benignus (erste Reihe Mitte). Foto: Repro Helmut Friedl

Dem Archiv des Augsburger Bistums ist zu entnehmen, dass es Pater Benignus, also „der Gütige“, war, der entscheidend für die Schaffung eines katholischen Burschenvereins in Sielenbach verantwortlich war. Pater Benignus, der mit weltlichen Namen Franz-Xaver Hitzler hieß, wurde 1869 in Höchstädt im Landkreis Dillingen geboren. 1895 wurde er zum Priester geweiht. Neben seinen klösterlichen Aufgaben waren ihm vor allem die Burschenschaften ein Anliegen. Er gründete nicht nur den Verein in Sielenbach, sondern auch acht Jahre später, am 28. Februar 1932, einen Zusammenschluss von Burschen in Tödtenried.

