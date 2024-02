Dauerbrenner: Sielenbacher ärgern sich über Hundekot

Plus Das ist aber nicht das einzige Anliegen, das in der Bürgerversammlung zur Sprache kommt. Es geht auch um die Ecknach und die Brücke bei Schafhausen.

Das Angebot, ihre Anliegen zur Sprache zu bringen, nutzte das Publikum rege in der Sielenbacher Bürgerversammlung. Dabei zeigte sich, dass Hundehäufchen ein stetes Ärgernis bleiben.

Martin Echter wies darauf hin, dass die von der Gemeinde aufgestellten Mülleimer allesamt voller Hundekotbeutel seien. Er schlug vor, dass die Hundebesitzer die Hinterlassenschaften bei sich zu Hause entsorgen. Bürgermeister Heinz Geiling widersprach: „Das werden sie nicht machen.“ Es sei doch ein Fortschritt, dass Hundekot anstatt auf den Gehwegen zu liegen, entsorgt würde.