Interaktive Karte: Diese Baustellen sind 2022 in Aichach-Friedberg geplant

Ab der Anschlussstelle Aichach-Ost bis zur Westumfahrung in Kühbach wird die B300 im Sommer gesperrt.

Sperrung auf der B300, an der Anschlussstelle Adelzhausen oder in Mühlhausen - hier müssen sich Verkehrsteilnehmer in Aichach-Friedberg auf Umwege einstellen.

Von Marina Wagenpfeil

An einigen Stellen im Landkreis benötigen Autofahrer im Jahr 2022 wegen Bauarbeiten etwas Geduld. „Wir planen in diesem Jahr insbesondere Fahrbahndeckenerneuerungen“, erklärt Alfred Schmid vom Staatlichen Bauamt Augsburg bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2021 der Unfallkommission. Größere Baumaßnahmen seien aber nicht geplant. Die größte Baustelle ist im Sommer an der B300 zwischen Aichach und Kühbach. Die Sommer-Baustellen 2022 an Straßen in Aichach-Friedberg B300 Aichach – Kühbach Dort soll in den Sommerferien auf rund vier Kilometern die Fahrbahndecke erneuert werden. Die B300 muss deshalb zwischen der Ausfahrt Untergriesbach bei Aichach und der Westumfahrung Kühbach voll gesperrt werden. "Hier ist eine größere Umleitung notwendig", erklärt Schmid . Sie erfolgt ab Aichach über Schiltberg und Gachenbach nach Kühbach . In die Gegenrichtung werden Autofahrer über den Kühbacher Ortsteil Radersdorf und durch die Stadt Aichach geleitet. "Durch die gute Infrastruktur ist Aichach dazu in der Lage, den Verkehr für maximal drei Wochen aufzunehmen", sagt der Verkehrssicherheitsingenieur.

