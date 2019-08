vor 34 Min.

Affing vs. Hollenbach: Wer ist hier der Favorit?

Der FCA ist derzeit offensiv kaum zu bremsen. Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter warnt aber trotz des guten Laufs vor dem Derby gegen Hollenbach.

Von Johann Eibl

Unter die Kategorie Lieblingsgegner kann der FC Affing die Gäste aus Hollenbach nicht gerade einordnen. Die Fußballer aus dem Krebsbachtal, die am morgigen Sonntag um 15 Uhr an der Frechholzhauser Straße zum Duell der Nachbarn in der Bezirksliga Nord erwartet werden, gaben in der vergangenen Runde dem FCA zweimal das Nachsehen: mit einem 2:0 in Affing und mit einem 2:1 in der Rückrunde in Hollenbach.

Auch diesmal ist eine spannende, ausgeglichene Partie zu erwarten. Nach sechs Auftritten in der Saison 2019/20 stehen die Gastgeber lediglich einen Zähler besser da. Die Vorrunde ist knapp zur Hälfte absolviert und die Affinger stehen auf dem dritten Rang. FCA-Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter hält nichts davon, falsche Schlüsse daraus zu ziehen. Vielmehr spricht er von „einer schönen Momentaufnahme“, die er natürlich gerne als Dauerzustand sehen würde: „Wir versuchen, vorne dran zu sein, ein schönes Gefühl.“ Ein Blick auf die Tabelle bestätigt den Funktionär in seiner Zurückhaltung: „Zwei schlechte Spiele oder zwei Unentschieden, dann sind wir ganz schnell unten.“ Nach dem Kräftemessen mit den Hollenbachern könne man mehr sagen zum aktuellen Leistungsvermögen der Affinger Kicker.

Dass Affing vor einer Woche in Günzburg die erhofften drei Punkte errang, darf man als eine Empfehlung für die Begegnung mit Hollenbach werten, allerdings mit einer Einschränkung. Markus Berchtenbreiter hat den Trainern Tobias Jorsch, der immer noch auf sein Comeback auf dem Rasen warten muss, und Marc-Abu Al-Jajeh am Donnerstag deutlich zu verstehen gegeben, dass die drei Gegentore nicht zu akzeptieren waren: „Das war ein Gegner, der an diesem Tag kein Bezirksliganiveau hatte.“ Für den Fußballchef ist klar, dass die Defensivschwächen nicht allein der Abwehr anzulasten sind: „Da wird vorne nicht gut angelaufen und im Mittelfeld gibt es keine richtige Gegenwehr.“ Dass sich Mathias Steger als dreifacher Torschütze hervortat, sei auf zwei Faktoren zurückzuführen: Er fühlt sich wohl in diesem Team, und dazu kommt, dass man nur mit einer echten Spitze und zwei Außenstürmern agiert. Manuel Steinherr dürfte am Sonntag wieder zum Kader gehören, Maximilian Lipp dagegen eher nicht.

Gegen Affing: Bei Hollenbach fehlen mehrere Stammspieler

Personell sieht es beim TSV Hollenbach deutlich schlechter aus. Sicher fehlen werden mit Spielertrainer Christian Adrianowytsch, Martin Knauer, Samuel Fischer, Alexander Kaltenstadler und Alex Mayr einige Leistungsträger verletzungsbedingt. Hinzu kommt die Sperre für David Burghart. Für den spielenden Abteilungsleiter Max Golling eine enorme Schwächung, „David war in den letzten Wochen gut drauf und sehr bissig in den Zweikämpfen. Das schmerzt natürlich.“ Deshalb spricht Golling auch von einer Mammutaufgabe: „Die Affinger haben etliche Spieler mit höherklassiger Erfahrung und zudem die letzten Spiele gewonnen. Da muss bei uns schon alles passen, um da zu bestehen.“ Dennoch sieht Golling das Team im Vergleich zur 0:6-Pleite in Wertingen derzeit wieder auf dem Weg der Besserung. Zu hoch hängt er aber die Bedeutung des Derbys nicht. „Klar wollen wir jedes Spiel gewinnen, ich sehe jedoch Affing im Vorteil.“

