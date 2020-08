07:51 Uhr

Affings Kapitän Maximilian Merwald wechselt zu Türkspor Augsburg

Der FC Affing verliert seinen Kapitän Maximilian Merwald. Der 26-Jährige wechselt zum Bayernligisten Türkspor Augsburg. Für die Affinger ein herber Verlust.

Der Kapitän geht von Bord: maximilian Merwald verlässt den FC Affing und schließt sich dem Bayernligisten Türkspor Augsburg. Für FCA-Sportchef Markus Berchtenbreiter ein herber Verlust: „Maxi ist für uns nicht zu ersetzen. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz wird er uns auch als Mensch und Führungspersönlichkeit fehlen. Er stand für die Kontinuität bei uns“, so Berchtenbreiter.

Merwald führt FC Affing in Bezirksliga

Der Sportchef fügt hinzu: „Wir haben ihn schweren Herzens ziehen lassen. Er hat nochmals die Chance auf die Bayernliga.“ Merwald kam 2015 vom SC Oberweikertshofen nach Affing und führte das Team als Kapitän zurück in die Bezirksliga. Für den FC Ismaning war der Mittelfeldspieler bereits in der Regional- und Bayernliga am Ball. Ausgebildet wurde der 26-Jährige beim TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. (AZ)

