Die hässliche Seite des Fußballs: Der SC Oberbernbach kämpft gegen Rassismus

Plus Der Vorsitzende des SC Oberbernbach, Erasmus Großmann, initiiert eine Aktion, um seine Fußballer vor verbalen Ausfällen durch Zuschauer zu schützen. Was Großmann ärgert.

Die bayerische Sprache ist bekanntlich reich an Sprüchen, die nicht gerade unter die Rubrik „political correctness“ fallen, weil sie zu derb, weil sie gar verletzend sind. Gesindel und G‘schwerl gelten nicht gerade als feine Formulierungen. Diese Worte sind vor einiger Zeit auf einem Fußballplatz in unserer Region gefallen und galten ganz offensichtlich den Gästen vom SC Oberbernbach.