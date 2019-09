vor 39 Min.

Aichach überrennt auch Rinnenthal

BCA erobert Tabellenführung mit Kantersieg beim BCR. Auch Pöttmes siegt weiter. Dasing stürzt Zell vom Thron. Alsmoos-Petersdorf scheitert in Thierhaupten.

Der BC Aichach und der TSV Pöttmes haben in der Fußball-Kreisliga Ost ihre weiße Weste behalten und führen jetzt die Tabelle an. Am kommenden Mittwoch treffen die beiden Teams im Spitzenspiel der Liga in Pöttmes aufeinander (Anpfiff 17.45 Uhr). Ex-Spitzenreiter Griesbeckerzell musste sich gegen Neuling Dasing mit einem Punkt begnügen.

Mühlried - Pöttmes 3:5

Ein Torfestival erlebten die rund 250 Zuschauer im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried. Zunächst legte der Gast aus Pöttmes los wie die Feuerwehr und hatte nach 30 Minuten schon eine 3:0-Führung herausgespielt. Gheorghe Geanta traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 (12.). Michal Korenik erhöhte mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:0 (20.). Nach einer weiteren Ecke köpfte Zoltan Szilvasi zum 3:0 ein (30.). Die Mühlrieder versteckten sich zwar nicht, waren in der Abwehr aber völlig überfordert. Wie aus dem Nichts gelang Yunus Halici daher der 1:3-Anschlusstreffer: Sein langer Ball aus dem Mittelfeld rutschte TSV-Keeper Tanay Boysaner, der gegen die Sonne schaute, durch die Arme. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Marco Rechenauer mit einem Freistoß aus knapp 20 Metern noch auf 2:3. Nach der Pause sahen die Besucher ein ausgeglichenes Spiel. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich Simon Fischer durch und besorgte das 4:2 für Pöttmes. Nur vier Minuten später brachte Lukas Koppold Mühlried auf 3:4 heran (59.). Danach verflachte das Spiel etwas. Als Mühlried in der Schlussphase aufmachte, vergab zunächst Stefan Lukic allein vor dem Tor der Hausherren eine Riesenchance (80.). Simon Fischer machte mit seinem zweiten Treffer dann alles klar – er schoss von der rechten Seite aus sehr spitzem Winkel unhaltbar ein (84.). (AN, prwe)

Rinnenthal - Aichach 1:7

Im Heimspiel gegen den BC Aichach hatte der BC Rinnenthal nie wirklich eine Chance und die starken Gäste aus der Kreisstadt gewannen auch in dieser Höhe verdient mit 7:1. Die Partie begann für die Heimelf mehr wie unglücklich. Im ersten Zweikampf verletzte sich Dominik Graf nach einer rüden Attacke und musste durch Martin Birkmeier in Minute zehn ersetzt werden. Nach einem weiten Ball spielte Markus Winkler nach innen und Veit Rettenberger traf in der 10. Minute zur Führung. Bereits in der 14. Minute der nächste Treffer. Nach einem Fehler im Aufbauspiel schloss Torjäger Marcus Wehren aus 25 Metern direkt ab und überwand Peter Rinauer im BCR-Gehäuse. Völlig verunsichert durch die schnelle Gästeführung hatte Rinnenthal in der Folgezeit Probleme, im Spiel zu bleiben. Sowohl Marcus Wehren als auch Winkler scheiterten aber an Rinauer. In der 38. Minute war es dann so weit. Wiederum ging es nach einem Fehler zu schnell für die Hintermannschaft und Maximilian Schmuttermair konnte nach Tobias Wehrens Zuspiel auf 3:0 erhöhen. Wer hoffte, dass es im zweiten Spielabschnitt besser laufen würde für den BCR, wurde eines Besseren belehrt. Die Aichacher konnten weiter schalten und walten, wie sie wollten. Sie schraubten das Ergebnis ohne Mühe bis zur 80. Minute durch Tore von Bashar Broo (zwei) und erneut Marcus Wehren auf 6:0 hoch. In der 83. Minute konnte der BCR dann wenigstens noch den Ehrentreffer durch Birkmeier erzielen. Aichach stellte wiederum durch Schmuttermair den 7:1-Endstand her. (AN)

Griesbeckerzell - Dasing 3:3

Ein stimmungsgeladenes Derby sahen rund 150 Besucher in der Faschingshochburg Griesbeckerzell. Der Aufsteiger aus Dasing narrte den Spitzenreiter in der Anfangsphase, führte durch zwei Treffer von Youngster Florian Higl und musste dann einem 2:3-Rückstand hinterherlaufen. Buchstäblich in der Schlussminute belohnte Routinier Jörg Marquart mit dem Ausgleichstreffer die Bemühungen seiner jungen Nebenspieler. „Das war sicher unsere bisher beste Saisonvorstellung“, war TSV-Trainer Jürgen Schmid hochzufrieden. In der Hitzeschlacht beim Vizemeister waren seine Schützlinge diesmal von Beginn an hoch konzentriert und kompensierten sogar ihre zahlreichen Ausfälle. „Das war schon prima, wie wir diese Aufgabe angenommen haben“, so Schmid, der nach zehn Minuten den Führungstreffer seiner Truppe erlebte. Marco Ruppenstein brachte den Ball in die Strafraummitte und Florian Higl ließ Keeper Michael Schneider keine Abwehrchance. Und der Aufsteiger setzte energisch nach. Youngster Fabio Gastl vernaschte die Zeller Abwehrreihe und seinen Querpass drückte Higl zur überraschenden 2:0-Führung über die Torlinie. Fast wäre Gastl dann der dritte Dasinger Treffer gelungen, aber diesmal packte Torhüter Schneider stark zu. Und plötzlich wachte die Heimelf auf. Nach einem Eckball von Maximilian Kopp verschaffte sich der eingewechselte Justin Sandru die nötige Lufthoheit, indem er Stefan Baumüller und Christoph Schulz mit den Händen wegdrückte; so konnte er ungehindert per Kopfball den Anschlusstreffer erzielen. Die Partie wurde nun hitziger und es entwickelte sich ein Abnützungskampf. Wieder war Sandru der Zeller Torschütze, als TSV-Schlussmann Martin Janyga einen Freistoß von Maximilian Kopp nur abklatschen konnte und zum 2:2 abstaubte. Und dann entwischte Manuel Schweitzer einmal dem Dasinger Abwehrspieler Johannes Rummel. Den Querpass drückte Simon Reiner zum 3:2-Führungstreffer ins Dasinger Tor. Zells Justin Sandru übertrieb den Torjubel mit einer verbalen Entgleisung vor der Dasinger Bank und sah dafür die Rote Karte vom Unparteiischen Markus Casazza. Dasing schüttelte sich kurz und bäumte sich noch einmal auf. Torhüter Schneider verhinderte zunächst noch den Ausgleich, als er gegen Gastl klärte. Aber in der Schlussminute belohnten sich die Dasinger für ihren unermüdlichen Einsatz. Jörg Marquart jagte die Kugel zum 3:3-Endstand ins linke obere Toreck. (r.r)

Thierhaupten - Alsmoos-Petersdorf 3:1

Nach fünf Spieltagen weist der SSV Alsmoos-Petersdorf bereits einen Rückstand von sechs Zählern auf das Spitzenduo auf. Die gestrige Partie in Thierhaupten ging mit 1:3 verloren. Beim Gastgeber wurde die Liste der Ausfälle noch größer, mit Spielertrainer Reinhold Armbrust fehlten sechs Mitglieder der ersten Mannschaft. Nichtsdestotrotz zeigten sich die Gastgeber von ihrer besten Seite und boten eine großartige Leistung. In den ersten Minuten gab es bereits je eine gute Chance auf beiden Seiten, doch die Schützen zielten noch zu ungenau. Vom Lattentreffer der Alsmooser wach gerufen, übernahm der SVT ab der 6. Minute das Spiel. Ein Thierhaupter Tor in der 11. Minute wurde regelkonform vom sehr guten Schiedsrichter Manfred Hüttinger wegen Abseits nicht gegeben. Nach 25 Minuten ließen sich die Gäste zu einem Foul in Tornähe hinreißen. Den fälligen Freistoß verwandelte Benny Ullmann direkt durch eine Lücke in der Abwehr. Diese Führung konnte trotz guter Chancen von Ivan Gogut und Ullmann nicht ausgebaut werden. Mit dem Pausenpfiff erzielte Mathias Benesch den Ausgleich, der aus 35 Metern eine Lücke nutzte und mit einem flachen Ball erfolgreich war. Nach der Pause drehte der SVT noch einmal kräftig auf. Ivan Stiglec beschäftigte die Alsmooser Abwehr beinahe im Alleingang. Erst als Christian Schön im Strafraum unsanft gestoppt wurde, kam der SVT zur erneuten Führung. Den Elfmeter verwandelte wieder Ullmann (50.). Einen Traumpass von Schön nutzte Ullmann unhaltbar zum 3:1. Ivan Steglic spielte den Gästekeeper aus und traf dann einen Pfosten. Alsmoos-Petersdorf vergab die Chance den Anschluss per Elfmeter zu erzielen. SVT-Keeper Simon Wolf zeigte eine tolle Parade. (cm)

Themen Folgen