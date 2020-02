vor 22 Min.

Aichach verlässt Tabellenende

Zweites Frauenteam gewinnt nach Aufholjagd in fünf Sätzen

Einen wichtigen Sieg fuhr die Zweite Volleyballdamenmannschaft des TSV Aichach in Gosheim gegen Langweid 2 ein. Gegen den Gastgeber gab es dagegen nichts zu holen.

Als Tabellenschlusslicht musste der Aufsteiger aus Aichach gegen den Spitzenreiter SF Gosheim antreten. Diese Tabellenkonstellation spiegelte sich im ersten Satz wider, in dem Aichach den starken Aufschlägen und Angriffen des Spitzenreiters zunächst nichts entgegenzusetzen hatte (8:25). Doch im zweiten und dritten Durchgang stabilisierten sich die Paarstädterinnen und traten immer mutiger auf. Nach Rückständen kämpften sie sich immer wieder heran und boten dem Favoriten durchaus Paroli. Die Mittelblockerinnen Bianca Köntopf und Ronja Malluche holten sich einige der gegnerischen Angriffe und Alina Wisnewski arbeitete unermüdlich in der Abwehr. Trotz der Niederlage zeigten die Satzergebnisse, dass die jungen Aichacherinnen durchaus mithalten konnten (20:25; 21:25).

Mehr hatte sich das Team gegen den Tabellennachbarn FC Langweid 2 vorgenommen. Gleich im ersten Satz gingen die Schützlinge von Trainer Martin Baufeld deutlich in Führung, die sie aber trotz Satzball am Ende verspielten (24:26). Aichach konnte sich auch in Durchgang zwei nicht absetzen und verlor wieder knapp (23:25). Die Paarstädterinnen steckten aber nicht auf. Baufeld nahm einige Umstellungen vor und das Aichacher Spiel wurde immer stabiler. Wiederum glänzten Köntopf und Malluche in der Mitte, aber auch Bianca Schäffer platzierte ihre Bälle von außen hervorragend und holte etliche Punkte (25:15; 25:16). Im entscheidenden fünften Satz hatten die Aichacherinnen nach Führung einen kleinen Durchhänger. Doch am Ende stand der knappe Sieg fest (15:10).

Mit diesem Erfolg verlässt Aichach 2 den letzten Tabellenplatz in der Kreisliga Nord. (vb)

TSV Aichach II Laura Böck, Julia Gärtner, Melissa Karadag, Bianca Köntopf, Regina Krammer, Ronja Malluche, Bianca Schäffer, Julia Schmaus, Alina Wisnewski

