00:02 Uhr

Aichacher Korbjäger geben Sieg aus der Hand

TSV liegt in Meitingen vor dem letzten Viertel mit 13 Punkten vorne, verliert am Ende aber doch noch mit 80:83

„Wenn wir so weitergespielt hätten, wie in den ersten drei Vierteln, dann hätten wir locker gewonnen“, sagt Marius Stancu, Trainer der Aichacher Basketballer. Das hat seine Mannschaft am Samstag im vierten Spiel beim Saisonauftakt beim TSV Meitingen aber nicht getan und deshalb trotz einer Führung von 15 Punkten am Ende noch verloren. 83:80 hieß es am Ende für den Aufsteiger aus Meitingen, der lange Zeit wie der sichere Verlierer aussah. „Das ist wirklich ärgerlich“, so Stancu, der in Meitingen wieder einige Ausfälle zu beklagen hatte.

Allen voran fehlte Center Benedikt Herz. Hinzu kam, dass Anton Oksche, der letzte gelernte Center im Kader, schon früh mit vier Fouls belastet war. Ende des Dritten Viertels musste Oksche dann frühzeitig zum Duschen. „Zum Glück hatte ich einen sehr guten Ersatz dabei.“ Denn mit Fabian Wintermeyer spielte ein Nachwuchsspieler groß auf. Wintermeyer erzielte starke 16 Punkte und damit zweitbester Aichacher Werfer hinter Alex Eberlein. Aichach erwischte einen guten Start und führte mit neun Punkten nach dem ersten Viertel, dann schlichen sich aber Fehler ins Spiel der Paarstädter ein und Meitingen ging mit vier Zählern Vorsprung in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel drehten dann die Stancu-Schützlinge so richtig auf und zogen bis Ende des Spielabschnitts auf 69:56 davon. „Dann ist uns die Puste ausgegangen“, berichtet Stancu. Aufbauspieler Henoch Nya-Ekombo und Kirill Klein benötigten eine Verschnaufpause. Das nutzten die Meitinger aus und kamen Punkt für Punkt näher heran.

Zuvor noch mutig und aggressiv, schrumpfte das Selbstvertrauen der Aichacher mit jeder Sekunde. Hinzu kam, dass die Trefferquote nachließ. „Wir haben einfach nichts mehr getroffen und hinten zu viele Fehler gemacht“, so Stancu. Mit entscheidend war dann auch ein technisches Foul an Dennis Stancu. Die Meitinger konnten so durch Freiwürfe ihren Vorsprung ausbauen und bekamen den Ball anschließend zurück. Davon erholten sich die Paarstädter nicht mehr. Zwar versuchte die Stancu nochmals alles, doch Meitingen blieb immer knapp vorne. Einen Vorwurf will Stancu seiner Mannschaft nicht machen. „Meine Jungs haben super gespielt. Am Ende hat uns etwas der Mut gefehlt und wir waren nicht mehr so konzentriert. Wir haben gegen eine gute Mannschaft verloren. Dennoch war ein Sieg drin, das ist schade.“ Der erfahrene Coach, der während der vergangenen Spielzeit auf die Aichacher Trainerbank zurückgekehrt war, weiß aber, wo er ansetzen muss. „Die Defensive ist ausbaufähig. Daran werden wir in dieser Woche arbeiten.“

Am Sonntag steht das erste Heimspiel gegen die BG Leitershofen III an. Dann will Stancu den ersten Saisonsieg feiern. „Das ist ein wichtiges Spiel. Wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern wollen gegen Leitershofen wieder etwas gutmachen. (sry-)

TSV Aichach Eberlein (19), Wintermeyer (15), Klein (14), Nya-Ekombo (12), Stancu (10), Oksche (6), Kolb (4), Urun, Besyildiz

