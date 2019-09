16:01 Uhr

Aichacher Männer verlieren gegen Schwabmünchen

TSV-Männer verlieren zum Start mit 22:29 gegen Schwabmünchen. Warum eine gute Halbzeit nicht reicht und die kommende Zwangspause sogar willkommen ist.

Von Sebastian Richly

15:13 – die zweite Halbzeit haben die Aichacher Handballer gegen den TSV Schwabmünchen gewonnen. Ein Spiel hat beim Handball aber bekanntlich zwei Halbzeiten und zusammengerechnet stand am Ende eine deutliche 22:29-Niederlage für die Paarstädter zum Saisonauftakt der Bezirksoberliga zu Buche.

Das musste auch Aichachs Trainer Manfred Szierbeck zugeben: „Schwabmünchen ist ein Titelfavorit und das hat man auch gesehen. Die erste Halbzeit ärgert mich, denn da haben wir das Spiel verloren.“ Nach acht Minuten stand es 0:3, wobei die Gäste sogar noch einen Siebenmeter verwarfen. Der Anschlusstreffer von Thomas Bauer sollte lange der einzige bleiben. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs lief es offensiv etwas besser bei den Paarstädtern: „Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben viele einfache technische Fehler gemacht und Schwabmünchen hat das eiskalt ausgenutzt“, so Szierbeck. Die Aichacher bekamen keinen Zugriff. Zunächst probierten es die Gastgeber mit einer 6-0-Abwehr. Das half aber ebenso wenig, wie die Umstellung auf 5-1. „Erst haben wir die Gegentore durch die Mitte bekommen, dann über die Halb- und Außenpositionen. Das sagt aber auch viel über die Qualität des Gegners aus.“ Hinzu kamen die Ballverluste, die zu schnellen Kontern und schließlich einer Reihe von Gegentoren führten. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber bereits mit 7:16 im Rückstand, gegen einen Gegner wie Schwabmünchen kaum mehr aufzuholen.

Die Niederlage sieht der Coach aber nicht so wild: „Gegen Schwabmünchen kannst du verlieren. Die Gegner auf Augenhöhe kommen in den nächsten Wochen. Jetzt wissen wir, an was wir noch arbeiten müssen. Auf der Leistung der zweiten Halbzeit können wir auf jeden Fall aufbauen.“ Denn nach der Pause waren die Aichacher besser im Spiel, kamen schrittweise näher ran, ohne die Gäste aber ernsthaft zu gefährden. Weniger als sieben Punkte betrug der Unterschied nie. „Dennoch kein Beinbruch“, wie es Szierbeck ausdrückt. Denn der Saisonauftakt der Aichacher Männer stand von vornherein unter keinem guten Stern. Mit Masin Chikh hatte Szierbeck nur einen Torhüter im Aufgebot, dementsprechend musste der junge Keeper über die volle Distanz zwischen die Pfosten. Szierbeck: „Daran hat es aber nicht gelegen. Masin hat das gut gemacht. Dennoch ist es nicht einfach, die Konzentration so lange aufrechtzuerhalten. Auch ein Torhüter braucht mal eine kurze Pause.“

Die bekommt Chikh dann in den kommenden Partien wieder, versicherte Szierbeck, der sich aber in erster Linie über etwas anderes freut: „Dass sich Masin nicht verletzt hat, denn sonst hätten wir ein Riesenproblem.“ Nicht als Problem sieht der Aichacher Trainer dagegen die Zwangspause am kommenden Wochenende, denn aufgrund des Pokals sind die Paarstädter spielfrei: „Ich bin sogar froh darüber, denn jetzt können wir in Ruhe analysieren, was wir gegen Schwabmünchen, insbesondere in Halbzeit eins falsch gemacht haben. Wir haben genug Zeit, um aus diesen Fehlern zu lernen und uns zu verbessern.“

TSV Aichach Chikh (Tor) Triltsch (6/4), Kügle (1), Lenz, Stubner (3), Braun, Bauer (4/1), O. Huber (1), Euba, Breitsameter, Hartl (2), Geisreither, C. Huber (2) Zeitstrafen 4:9 Disqualifikation Brugmoser (Schwabmünchen/Dritte 2-Minuten-Strafe) Siebenmeter 9:2

