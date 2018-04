11.04.2018

Aichachs Jonas Ignac boxt sich zum Titel Lokalsport

Die schwäbische Boxmeisterschaften beim TSV Aichach kommen gut an. Lokalmatador Jonas Ignac holt bei seinem erst zweiten Turnier gleich den Titel. Auch die weiteren Paarstädter Kämpfer schlagen sich gut.

Von Sebastian Richly

Wenn seine Schützlinge im Ring kämpfen, hält es auch Trainer Wjatscheslaw Odenbach kaum auf seinem Stuhl. „Pendelschwung. Du schaffst das. Genau so“, der Boxtrainer versucht, seine Sportler anzufeuern und ihnen gleichzeitig ein paar Tipps mitzugeben. Er springt auf und geht mit, so als würde er selbst im Ring stehen. Besonders engagiert war der 38-Jährige bei den schwäbischen Meisterschaften in Aichach. Zum ersten mal richtete die TSV-Boxabteilung die Wettkämpfe auf Bezirksebene aus.

Auch für Bruder Bogdan (rechts in rot) gibt es keine Meisterschaft.

Für Odenbach, der nicht nur als Organisator, sondern auch als Punktrichter und Betreuer fungierte, ein voller Erfolg: „Ich bin sehr zufrieden. Es war sehr stressig, aber es hat alles gekappt. Die Kämpfe waren gut und wir haben Werbung für unseren Sport gemacht.“ Insgesamt kamen an beiden Wettkampftagen rund 170 Zuschauer in die TSV-Halle an der Donauwörther Straße. „Da waren auch einige Leute aus Aichach dabei, die ich vor zwei Jahren noch nicht gesehen habe.“ 2016 richtete die Boxabteilung des TSV erstmals ein Jugendturnier aus. Jetzt war der Aufwand bei den Titelkämpfen auf Bezirksebene nochmals höher. Erneut musste sich der TSV den Ring vom benachbarten MBB-Augsburg ausleihen. Rund 100 Kämpfer lieferten sich in der Paarstadt so manchen packenden Schlagabtausch.

Packender Fight: Aichacher Ignac holt sich doch noch den Sieger

Darunter waren auch vier Sportler des TSV Aichach. Den größten Erfolg feierte Jonas Ignac. Der 17-Jährige holte sich in seiner Altersklasse bis 79 Kilogramm den schwäbischen Titel. In einem packenden Finale besiegte er seinen Kontrahenten Ali Dogan (Neu-Ulm) nach Punkten. Der Jubel war groß, denn für Ignac war es erst sein zweiter Kampf. Vor zwei Wochen stand Ignac, der ursprünglich aus dem Taekwondo kommt, das erste Mal in Immenstadt im Ring. Obwohl der Paarstädter gegenüber seinem Gegner Reichweitennachteile hatte und anfangs mehr Schläge einstecken musste, kämpfte er sich zurück. Von Runde zu Runde steigerte sich Ignac und war am Ende knapp vorne: „Das hat er super gemacht. Er hat genau das befolgt, was ich ihn gesagt habe.“ Obwohl – viele Anweisungen kann Odenbach während eines Kampfes ohnehin nicht geben. „In den Rundenpausen sollen die Kämpfer durchschnaufen. Ich motiviere nur und gebe kurze Hinweise. Mehr wäre auch gar nicht gut.“

Odenbachs Anweisungen befolgt haben auch die Brüder Bogdan und Jonut Timis. Beide traten in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm an. Während sich Jonut im Halbfinale durchsetzte, scheiterte Bogdan an Lukas Hartung (Kaufbeuren). Im Finale wollte Jonut für seinen Bruder Revanche nehmen. Lange hielt der Aichacher mit, doch am Ende unterlag er nach Punkten. Beide haben wie Ignac ebenfalls erst wenig Kampferfahrung. Für Jonut war es Turnier Nummer zwei, für Bogdan sogar die Premiere. Komplettiert wurde das Aichacher Feld von Deniz Pauli. Der Zwölfjährige scheiterte gegen den erfahreneren Leon Gebhardt (Kaufbeuren). Der Gegner war zu überlegen, sodass die Coaches das Handtuch vorzeitig warfen. Nicht antreten konnten die Töchter des Boxchefs. Für Carolina und Violetta Odenbach fanden sich keine geeigneten Gegnerinnen.

Teamkollege Jonut Timis bekommt von Trainer Wjatscheslaw Odenbach die nötigen Tipps (links), zum Titel reichte es aber nicht.

So geht es für die Aichacher Boxer weiter

Die Meisterschaften in der Paarstadt haben schon jetzt ihre ersten Auswirkungen. Im Box-Training am Dienstag staunte Odenbach nicht schlecht, als plötzlich 28 Sportler mitmachen wollten. „Am Wochenende haben viele Freunde zugeschaut, die den Sport jetzt auch ausprobieren wollen.“ Zum Glück konnte Odenbach in die große Halle ausweichen. „Nur in unserem Trainingsraum ist für so viele Leute kein Platz.“ Der Box-Chef hofft, dass es mit dem Bau der Sportbox auch für seine Kämpfer mehr Platz gibt. Einen weiteren Wunsch hat der 38-Jährige aber noch: „Einen eigenen Ring, den man schnell auf- und abbauen kann. Dann könnten wir öfters solche Turniere bei uns veranstalten.

Bei den schwäbischen Meisterschaften haben die Aichacher im Übrigen auch ganz schön was abgekriegt. Dennoch waren sowohl Ignac als auch die Timis-Brüder am Dienstag schon wieder im Training. Am nächsten Wochenende sind die Aichacher dann voraussichtlich in Mannheim am Start, dann sollen auch Violetta und Carolina Odenbach wieder kämpfen.

