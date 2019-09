vor 23 Min.

Aindling empfängt Adelzhausen

Der BCA will auch ohne Torjäger Dominik Revanche nehmen. Warum schon am Freitag gespielt wird.

Ungewöhnlich klar verteilt sind die Rollen im heutigen Bezirksligaduell zwischen dem TSV Aindling und dem BC Adelzhausen, das um 19 Uhr angepfiffen wird. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg zu Platz zwei aufschließen, zumindest für einige Stunden; der BCA hingegen wird alles daran setzen, um in der Gefahrenzone Boden gutzumachen.

In der vergangenen Saison setzten sich die Aindlinger zweimal durch, zuerst mit 3:1 und dann an der Autobahn gleich mit 7:1. Dennoch blickt Aindlings Trainer Roland Bahl auch eine Woche zurück, als man sich gegen Aufsteiger Mertingen zu einem 1:1 mühte: „Man hat gesehen, wie schwierig es sein kann. Ich hoffe, dass das Spiel ein bisschen anders verläuft. Man muss in der Liga mit allem rechnen, man muss in jedem Spiel aufpassen. Adelzhausen wird sicher alles in die Waagschale werfen.“ Und dann kommt er auf Johannes Putz und Wolfgang Klar zu sprechen, die er früher als Coach unter seinen Fittichen hatte und die nun in Adelzhausen in der Verantwortung stehen: „Die kennen uns mit Sicherheit ganz gut.“ Bahl blickt natürlich auch auf seine Truppe und betont: „Für uns wäre es wichtig, dass wir gewinnen. Wir möchten den Anschluss zur vorderen Tabellenregion nicht verlieren. Wir werden alles dafür tun.“

Adelzhausens Thomas Grimmer fehlt aufgrund seiner Hochzeit

An der personellen Lage gibt es diesmal bei den Hausherren kaum was auszusetzen – im Gegenteil: Es könnte gar zu Härtefällen kommen, weil nahezu der komplette Kader einsatzfähig ist. Ein kleines Fragezeichen steht lediglich hinter Patrick Stoll, der sich erkältet hat. Lukas Wiedholz ist zwar aus dem Urlaub zurückgekehrt, hat aber noch Trainingsrückstand. Jan Plesner, der seine Verletzung auskuriert hat, ist laut Trainer „sicher ein Thema“, Hasret Inan bescheinigt Bahl zuletzt eine „gute Einwechslung“. Mehmet Aktürk aber wird nach seiner Schulterverletzung noch länger fehlen. Bahl freut sich darüber, dass er nun über Alternativen verfügt: „Es ist wichtig, dass wir von der Bank Frische und Qualität bringen.“

Nicht zuletzt aufgrund der Personalsituation erwartet Adelzhausens Abteilungsleiter Jürgen Dumbs ein „schweres Spiel“ gegen einen Gegner, der „individuelle Klasse“ besitzt: „Letzte Saison haben wir gesehen was passiert, wenn Aindling ins Rollen kommt. Da haben wir schnell mal sieben Gegentore kassiert“, spricht Dumbs die 1:7 Niederlage an. Darum gelte es, vor allem in den Zweikämpfen zu bestehen und die zuletzt hohe Fehlerquote zu senken. „Sonst haben wir keine Chance.“ Auch wenn dem BCA aktuell nur Siege helfen, so könnte man mit einem Punkt leben. Verzichten muss BCA-Coach Johannes Putz auf den noch einmal gesperrten Torjäger Dominik Müller sowie auf Thomas Grimmer, der am Samstag heiratet. Aus diesem Grund haben die Aindlinger auch einem Heimrechttausch und der Vorverlegung des Spiels zugestimmt. (jeb mit jüd)

