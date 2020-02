20:06 Uhr

Ball des Sports: Das sind die besten Sportler in Aichach

Schützin Veronika Pfaffenzeller wird gleich doppelt ausgezeichnet. Wie reagiert Fußball-Torjäger Marcus Wehren vom BC Aichach auf die Wechsel-Gerüchte?

Von Johann Eibl

Zwei Mal Gold an einem Abend geholt: Dieses seltene Kunststück gelang Veronika Pfaffenzeller am Samstag, als in der Halle des TSV Aichach die Sportler des Jahres 2019 in Aichach geehrt wurden. Die 21-jährige Schützin von Adlerhorst Sulzbach setzte sich in der Einzelwertung der Sportlerinnen durch und machte zusammen mit ihrem Team auch bei der Mannschaft des Jahres das Rennen. Sie formulierte ein sportliches Ziel für 2020: „Den Durchschnitt halten oder verbessern.“ Die Latte liebt bereits ungewöhnlich hoch. Pfaffenzeller wurde Bestschützin in der Gauoberliga A mit dem Luftgewehr, wobei sie dreimal in Folge auf 395 Ringe kam.

Die Erste Mannschaft von Adlerhorst Sulzbach besteht aus Eigengewächsen. Neben Pfaffenzeller gehören auch Franziska Abler, Simon Neukäufer und Daniel Gadletz zu diesem Quartett, das aktuell ungeschlagen die Tabelle in der Gauoberliga A anführt. Geht’s in diesem Stil weiter, könnte es klappen mit dem Aufstieg in der Bezirksliga. „Wir kennen uns seit der Jugend“, berichtet Neukäufer. Gadletz präsentierte sich mit Krücken, die er nach einem Schien- und Wadenbeinbruch, zugezogen beim Skisport, erlitt. Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeier meinte: „Die Mädels haben schon lange Zeit die Oberhand.“

Das Erste Keglerteam des TSV Aichach landete bei der Abstimmung auf Rang zwei. In der Saison 2018/19 gelang ihm der Aufstieg in die Bezirksoberliga, ein einmaliger Vorgang in Aichach. Adolf Öchsler junior gilt als Oldie in dieser Truppe, Josef Heil als Youngster. Außerdem haben Mannschaftsführer Manfred Kappel, Georg Gabriel, Christian Kosmak (Vereinsrekord mit 615 Holz), Christian Müller, Dominik Seebach und Daniel Tuffentsammer ihren Platz in diesem Team. Mit großem Aufgebot kamen die Handballerinnen zum Ehrungsabend, nachdem sie zuvor ein Punktspiel zu bestreiten hatten. In der vergangenen Runde verpassten sie ganz knapp die Rückkehr in die Landesliga, diesmal sind sie wieder top in der Bezirksoberliga. „Unsere Damen sind alle toll dabei“, lobte Trainer Martin Fischer seine Schützlinge. „In zwei Wochen haben wir ein Endspiel um den Titel.“ Dann geht es nach Haunstetten.

Ball des Sports: Zwei Nachwuchssportler ausgezeichnet

Dass bei den Frauen zwei Mitglieder des LC Aichach auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel kamen, ist keineswegs selbstverständlich. Agnes Mayr, besser bekannt unter dem Mädchennamen Hartl, belegte 2019 als Mittelstrecklerin viele Spitzenplätze. Die 31-jährige Gymnasiallehrerin ist als Übungsleiterin tätig und greift bei Läufen schon mal zum Mikrofon. „Mehr als 70 Kilometer schaffe ich nicht“, sagt sie zu ihrem Wochenpensum, zu dem auch ausgiebige Athletikübungen gehören. Aufgrund einer Krankheit ließ sich Hannah Sassnink entschuldigen. Die 33-jährige Personalsachbearbeiterin stellte 2019 Vereinsrekorde über 5000 Meter (18:29,85 Minuten), 10000 Meter (38:32) und auf der Marathonstrecke (2:58:43 Stunden) auf.

Einige Leute, die nach vorne gebeten worden waren, wird man möglicherweise früher oder später an gleicher Stelle wieder erleben. Weil ihnen zuzutrauen ist, dass sie noch öfter auf sich aufmerksam machen. Das gilt beispielsweise für Ünal Utkan. Der Zehnjährige ist bereits Bayerischer Meister in seiner Altersklasse und Träger des vierten Kyu, des orangen Gürtels. Dem TSV Aichach gehört auch Mikael Golling an. Der 15-jähriger Ringer, wurde 2018 Deutscher Meister und hat schon seine ersten Einsätze für die Erwachsenemannschaft hinter sich. Mit einer Bilanz von zwei Siegen in zwei Kämpfen unterstrich Golling sein Talent.

Keineswegs am Höhepunkt ihrer Karriere dürften Marcus Wehren und Daniel Schrag angelangt sein, die in der Männerwertung die Plätze zwei und drei belegten. Wehren, ein 22-jähriger Polizeibeamter, begann in Affing mit dem Fußballspielen; über den TSV Dasing und den FC Stätzling kam er im Januar 2017 zum BC Aichach, wo er sich zu einem erstklassigen Stürmer entwickelte. In 15 Kreisligapartien der laufenden Saison traf Marcus Wehren nicht weniger als 26 Mal, dazu lieferte er elf Vorlagen. Angesprochen auf das Spiel gegen Untermaxfeld meinte er zurückhaltend: „Da haben wir eine gute Mannschaftsleistung geliefert und 8:0 gewonnen.“ Dass er die sechs eigenen Treffer nicht ansprach, lässt darauf schließen, dass er mit beiden Beinen am Boden bleibt. Solche Stürmer stehen bei vielen Klubs auf der Wunschliste. Zu diesem Thema meinte Marcus Wehren: „Geld ist nicht alles, die Mannschaft zählt.“

Was die erfolgreichen Aichacher Sportler vorhaben

Ein Mann mit Perspektive: Diese Einstufung trifft sicher auch auf Daniel Schrag zu. Der 17-Jährige, der dem Radteam Aichach 2000 angehört, fährt im Nationalteam der Junioren im Cyclocross. Der junge Mann weist eine lange Erfolgsbilanz aus dem Jahr 2019 auf und dürfte am European Youth Olympic Festival, der Jugendolympiade, in Baku (Aserbaidschan) beim Straßenrennen teilnehmen.

Moritz Oberhauser, der Sportler des Jahres 2019 in Aichach, verfügt über die Trainerlizenz C, er kann somit seinen Sportkameraden im TSV Aichach nicht nur das kleine Einmaleins im Ringen näher bringen. Dass der 29-Jährige bei der Wahl die meisten Stimmen erhielt, lässt sich einfach anhand der Saisonbilanz erklären: 16 Einsätze, 16 Siege. Bei den Bayerischen Meisterschaften war er verletzt: „Ich versuche, das dieses Jahr nachzuholen.“ Und dass er mit der Mannschaft weitere Erfolge anstrebt, ist ebenso klar.

Um 23 Uhr konnte Moderator Roland Fackler sein Mikrofon zur Seite legen, so früh wie noch nie zuvor bei dieser Gelegenheit. Dieser kompakte Ablauf kam gut an. Der Moderator gestaltete die Ehrungen wie von ihm angekündigt informativ und unterhaltsam. Raymund Aigner hatte als Vorsitzender des Stadtverbands der Sport- und Schützenvereine Aichach erläutert, wie es zu den Ergebnissen gekommen war. Im Showteil war zu Beginn des Abends die Paartalia mit ihrer Garde unter dem Motto „Spuren im Wüstensand“ aufgetreten. Ebenfalls zum festen Bestandteil dieser Veranstaltung gehört die Band „Cornelius & Friends“.

Strahlende Siegerinnen: Luftgewehrschützin Veronika Pfaffenzeller von Adlerhorst Sulzbach (links) und Agnes Mayr vom LC Aichach.

