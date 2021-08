Sportlicher Nachwuchs

Beim Sportcamp des TSV Aichach lernen 40 Grundschülerinnen und Grundschüler die Grundlagen verschiedener Sportarten. Es gibt aber noch mehr zu entdecken

Fünf Tage lang veranstaltete der TSV Aichach ein Sportcamp für den Nachwuchs. Auf 40 Grundschülerinnen und Grundschüler wartete ein buntes Programm mit Basteln, Spielen, Tanzen und jeder Menge Sport.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr und der positiven Resonanz machten sich TSV-Geschäftsführerin Nicole Vogt und FSJlerin Pia Sprenger auch 2021 mit ihrem Organisationsteam schon im Frühjahr an die Planungen für das Sportcamp. Nicht nur die Koordination der Abteilungen und das Programm mussten organisiert werden, sondern auch ein Corona-konformer Ablauf. Unter dem Motto „Sport verbindet die Welt“ entwickelten sie schließlich ein Programm, in dessen Mittelpunkt jeden Tag ein anderer Kontinent stand. Die Programmpunkte „Wachwerden am Morgen“, Basteln, Entspannen und die Sportarten wurden auf den jeweiligen Kontinent abgestimmt. So entstanden im Lauf der Woche beispielsweise afrikanische Trommeln und südamerikanische Rhythmusinstrumente, die Kinder konnten sich zu indianischen und asiatischen Geschichten entspannen und schmeckten in die Küche anderer Länder hinein. Sie erlebten afrikanische Klänge bei „Drums alive“, tanzten zu „Macarena“ und turnten zur Gymnastik von Turnvater Jahn.

Wichtigster Programmpunkt waren jedoch die Sportarten. Elf Abteilungen des TSV Aichach beteiligten sich an der Sportwoche: Ringen, Leichtathletik, Judo, Ju-Jutsu, Basketball, Turnen, Handball, Volleyball, Tischtennis, Boxen und Kegeln standen auf dem Programm. 43 Übungsleiterinnen und Übungsleiter waren über die ganze Woche mit viel Engagement im Einsatz. Die Kinder erfuhren auch etwas zu den Ursprüngen der verschiedenen Sportarten. (vb)