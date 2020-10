vor 16 Min.

Corona: Spielabsagen überschatten Spieltag im Wittelsbacher Land

Der BC Adelzhausen (weiß, am Ball: Jürgen Lichtenstern) hat in der Bezirksliga drei Spiele in Folge gewonnen und will weiter siegen. Unterdessen mussten andere Spiele wegen Corona-Fällen abesagt werden.

Plus Der VfL Ecknach tritt wegen eines Corona-Verdachtsfalls am Samstag nicht an, auch das Aindling-Spiel ist fraglich. Der BC Adelzhausen und der FC Affing spielen.

Die Bezirksligisten sind mitten im Liga-Endspurt vor der Winterpause. Die meisten gehen mit vielen Fragezeichen ins Wochenende: die einen wegen personeller Probleme – die anderen wegen Corona.

Eigentlich sollte der VfL Ecknach am morgigen Sonntag beim SC Altenmünster im Landkreis Augsburg antreten. Freitagmittag erreichte Abteilungsleiter Jochen Selig jedoch ein Anruf: Beim kommenden Gegner gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Das Spiel musste deshalb kurzfristig abgesagt werden. Es wird nach Angaben von Selig voraussichtlich am 28. November nachgeholt.

Corona-Verdachtsfälle: Vfl Ecknach spielt nicht, TSV Aindling nur vielleicht

Auch beim TSV Aindling gibt es in der ersten Fußballmannschaft einen Corona-Verdachtsfall. „Wir müssen abwarten, bis der Spieler getestet ist. Wenn er positiv ist, dann gehen zwei, drei weitere Spieler in Quarantäne“, erklärte am Freitag Josef Kigle, der Vorstand, den Spielbetrieb. In diesem Fall werde man die Partie, die am Sonntag um 15 Uhr in Wertingen vorgesehen war, absagen. Die beiden Teams sind in der Tabelle der Bezirksliga Nord nach Punkten gleichauf. Mit dem 3:0 gegen den SC Altenmünster war TSV-Coach Christian Adrianowytsch „sehr zufrieden. Das war von der ganzen Mannschaft eine tolle Leistung“. Vor dem Spiel in Wertingen konnten aber einige Spieler nur eingeschränkt trainieren, darunter Ivan Brekalo und Felix Danner. Philipp Baier war erkältet.

Der Spielplan im Kreis Augsburg (Stand: 14.10.20) 1 / 5 Zurück Vorwärts Oktober 2020 So. 04.10.2020: Meisterschaft So. 11.10.2020: Meisterschaft So. 18.10.2020: Meisterschaft So. 25.10.2020: Nachholspieltag Sa. 31.10.2020: 1. Spieltag Ligapokal - Gruppenspiel

November 2020 So. 08.11.2020: 2. Spieltag Ligapokal - Gruppenspiel So. 15.11.2020: 3. Spieltag Ligapokal - Gruppenspiel So. 22.11.2020: 1. Spieltag Zwischenrunde Ligapokal Kreisklasse/A-Klasse/B-Klasse - oder: Nachholspieltag Meisterschaft So. 29.11.2020: 2. Spieltag Zwischenrunde Ligapokal A-Klasse - oder: Nachholspieltag Meisterschaft



März 2021 So. 21.03.2021: 1. Spieltag Zwischenrunde Ligapokal Kreisliga - oder: Nachholspieltag Meisterschaft So. 28.03.2021: 2. Spieltag Zwischenrunde Ligapokal Kreisliga / Achtelfinale Ligapokal Kreisklasse /A-Klasse/B-Klasse

April 2021 Do. 01.04.2021: Viertelfinale Ligapokal Mo. 05.04.2021 (Ostern): Halbfinale Ligapokal - oder: Nachholspieltag Meisterschaft So. 11.04.2021: Finale Ligapokal - oder: Nachholspieltag Meisterschaft So. 18.04.2021: Meisterschaft So. 25.04.2021: Meisterschaft

Mai 2021 So. 02.05.2021: Meisterschaft So. 09.05.2021: Meisterschaft So. 16.05.2021: Meisterschaft (letzter Spieltag Kreisliga am Sa. 15.05.2021) Di. 18.05. bis So. 06.06.2021: Relegationsspiele Bezirk Sa. 22.05.2021 (Pfingsten): Meisterschaft (letzter Spieltag Kreisklasse/A-Klasse/B-Klasse) Mi. 26.05. bis So. 06.06.2021: Relegationsspiele Kreis

Über die Bedeutung des Heimspiels am Sonntag gegen den FC Mertingen dürfte man sich beim FC Affing jeder im Klaren sein. Ab 15 Uhr treffen zwei punktgleiche Teams aufeinander, die den Atem der Mannschaften im Nacken spüren, die sich aus dem Tabellenkeller lösen wollen. Bei der 0:3-Niederlage beim Schlusslicht in Holzkirchen mussten die Affinger erfahren, dass sich ganz unten noch keiner aufgegeben hat. Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh wertete dieses Spiel als einen „Schlag ins Gesicht“. Die personelle Lage hat sich in den vergangenen Tagen eher verschlechtert. Spielertrainer Tobias Jorsch hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen und wird vor dem nächsten Frühjahr nicht mehr auf dem Platz stehen. Florian Tremmel hat sich dagegen so weit erholt, dass mit seinem Einsatz zu rechnen sein wird. Hinter dem kränkelnden Maximilian Leicht steht ein Fragezeichen, Quirin Schwarzmüller kehrt in den Kader zurück. Eine Rückkehr von Alexander Thiel ist noch kein Thema.

Der BC Adelzhausen will seine Siegesserie in der Bezirksliga fortsetzen

Der BC Adelzhausen hat noch lange nicht genug. Nach drei Siegen in Folge soll auch am Sonntag beim TSV Rain/Lech II (Anstoß: 15 Uhr) etwas Zählbares mit nach Hause genommen werden, um im Abstiegskampf weiter Boden gut zu machen. Es scheint aktuell, als hätte die Mannschaft vieles nachzuholen nach den Negativerlebnissen im letzten Herbst. „Wir haben noch gar nichts erreicht. Wir stehen immer noch auf dem Relegationsplatz und durch die verzerrte Tabelle stehen wir auch gleich wieder auf einem Abstiegsplatz“, warnt Abteilungsleiter Jürgen Dumbs sein Team. Rain könnte mit seiner kompletten Regionalliga-Mannschaft auflaufen, welche spielfrei ist. Diese Spieler sind nur 48 Stunden für die zweite Mannschaft gesperrt.

Bereits am Samstag ab 13.30 Uhr tritt der TSV Hollenbach bei der U23 des TSV Nördlingen an. Nach einer Serie von vier Spielen ohne Sieg konnten die Rieser am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenvorletzten FC Günzburg durch einen 3:1-Erfolg wieder dreifach punkten und befinden sich nun auf Tabellenplatz neun mit drei Punkten Rückstand auf Hollenbach (35 Punkte). Für die Hollenbacher heißt es nach der 1:2 Niederlage gegen den FC Stätzling wieder neuen Mut zu fassen. Nur zu gerne hätten die Krebsbachtaler zu Hause einen Sieg eingefahren. „Das Ergebnis war schon enttäuschend. Was Einsatzbereitschaft angeht, kann ich der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Sie hat nie aufgesteckt und gekämpft. Die Niederlage war unnötig“, blickt Trainer Christoph Burkhard zurück. Burkhard fordert von seinen Spielern, sich nun wieder auf die eigenen Stärken zu konzentrieren: „Die Null muss wieder stehen, das hat Priorität. Vorne werden wir unser Tor machen. Mit einem dreckigen 1:0-Sieg könnten wir gut leben.“

