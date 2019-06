vor 6 Min.

Damen des TC Aichach erleben Match-Tiebreak-Festival

Nach aufregenden Spielen gibt es am Ende eine Niederlage. Pöttmeser Herren 30 feiern wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg

Vor den Pfingstferien kämpften die Tennis-Mannschaften im Landkreis am vierten Spieltag noch einmal um Punkte und Siege.

BC Adelzhausen

Die Adelzhauser Herren 50 siegten beim FSV Inningen mit 7:2. Wolfgang Gerber gewann im Match-Tiebreak. Rudi Aust und Gebhard Brosi hatten schwer zu kämpfen, siegten aber in zwei Sätzen. Letzterer in knapp drei Stunden Spielzeit. Josef Kettner bezwang seinen Gegner locker in zwei Sätzen. Gleiches galt für Manfred Horgai. Andreas Klehm musste sein Spiel nach großer kämpferischer Leistung in zwei Sätzen abgeben. Aust/Brosi holten im Doppel den sechsten Punkt. Klehm/Kettner punkteten ebenfalls – ihre Gegner traten nicht mehr an. Gerber/Horgai mussten nach gewonnenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. (ra)

TC Aichach

Die Herren 1 des TC Aichach feierten in der Bezirksklasse 2 beim FSV Inningen einen 5:4-Erfolg. 4:2 führten die Paarstädter nach den Einzeln. Dafür verantwortlich zeichneten sich Tom May, die äußerst talentierten Nachwuchsbrüder Maxi und Basti Kühnruß, sowie Michael Bunk. Julian Monzheimer und Florian Laske verloren denkbar knapp in zwei Sätzen. Nach den Doppeln Monzheimer/Kühnruß Max und Tom May/Bunk (7:10) war die Partie plötzlich ausgeglichen. Doch Laske/Kühnruß Basti behielten die Nerven, setzten sich im Match-Tiebreak 10:7 durch und sicherten den 5:4-Gesamtsieg.

Jubeln konnten erstmals die Herren 40, die in der Bezirksklasse 2 gegen die TeG Lech-Schmuttertal ebenfalls mit 5:4 erfolgreich waren. Alois Kaupp, Hannes Leopold, Mirko Michalewicz und Reinhold Brosi brachten den TCA mit 4:2 in Front. Paul Schmid und auch Debütant Richard Baumann gingen leer aus. Während Leopold/Michalewicz und Schmid/Baumann die Punkte den Gegnern überlassen mussten, machten Kaupp/Brosi souverän in zwei Sätzen den Sack zu.

Ein Match-Tiebreak-Festival erlebten die Damen 1 in der Bezirksklasse 2 bei der TeG Neuburg. Tini Wonnenberg (10:8) und die erstaunlich routiniert agierende Julia Hadwiger gewannen ihre Einzel. Julia Schubert (8:10) und auch Daniela Reichhold (7:10) waren nicht vom Glück begünstigt. Katrin Storr und Iva Vlahinic gaben ihre Einzel zum 4:2-Zwischenstand für die Gastgeber ab. Wonnenberg/Vlahinic (10:8) und auch Sibylle Storr/Hadwiger (10:6) machten es noch einmal spannend, doch Schubert/Reichhold mussten nach aufregendem Kampf den Neuburgerinnen den 5:4-Siegpunkt überlassen.

Ein ungefährdetes 6:0 brachten die Damen 30 in der Bezirksklasse 1 vom TC Kettershausen mit nach Hause. Bettina Meiringer, Katrin, Sibylle Storr und Ute Maiterth waren den Gastgeberinnen in allen Belangen überlegen. Jetzt führen die Paarstädterinnen verlustpunktfrei die Tabelle an.

Gegen den Lokalrivalen TC Schrobenhausen 2 behaupteten sich die Herren 2 in der Kreisklasse 2 knapp mit 5:4. Nach den Einzeln stand es durch Siege der starken Lorenz Davideit, Patrick Hurler und Leonhard Predasch 3:3. Andreas Tischner, Harald Borosch und Leo Clauss gingen leer aus. Die Doppel wurden von den Aichachern dominiert. Hurler/Predasch und auch Tischner/Borosch holten die nötigen Zähler zum Gesamtsieg.

Zahlreiche Zuschauer waren beim ersten Heimauftritt der Herren 55 in der Bayernliga dabei und erlebten ein 7:2 für die Gäste vom TSV Kottern, das jedoch in manchen Partien umkämpft war. So unterlagen Bernd Burkhart (9:11) und Günther Seelos (6:10) erst im Match-Tiebreak. Harald Greifenegger gewann in zwei Sätzen. Walter Schenkl, Hans Fichtner und Rudi Ostermayr hatten keine Chance. Schenkl/Burkhart feierten einen schönen Doppelsieg. (rla)

Bambini 12 TCA – TC Wittelsbach 6:0

Punkte Joschua Dorn, Lena Kratzenberger, Veit Zott, Tanay Istanbullu, Kratzenberger/Zott, Dorn/Moritz Diewel

Knaben 14 TC Meitingen – TCA 5:1

Punkt Tim Selig

Junioren 18/1 TCA – TC Mering 2:4

Punkte Sebastian Kühnruß, Kühnruß/Maiterth

Junioren 18/2 Motzenhofen – TCA 4:2

Punkte Paul Davideit, Tim Selig

TSV Inchenhofen

Gegen den SC Oberbernbach wurde ein klarer 6:0-Sieg eingefahren. Anja Schoder und Julia Schrittenlocher siegten mit 6:0, 6:0 deutlich, ebenso Theresa Schoder und Marlene Wiedholz, die ihre Spiele mit 6:0 und 6:2 gewannen. Auch die Doppel mit Anja Schoder /Julia Schrittenlocher und Theresa Schoder/Marlene Wiedholz waren erfolgreich.

Juniorinnen 18 TSV – Harburg 4:2

Punkte Jana Beck, Katharina Pulver, Isabell Wiedholz, Wiedholz/ Corinna Rosskopf

Knaben 14 TSV – Pöttmes II 3:3

Punkte Georg Beck, Leonie Lohner, Doppel

TSV Kühbach

Mäd. U16 Oberottmarshausen – TSV 2:4

Punkte Lena Ilaz, Laura Clauß, Elisa Dolezal, Ilaz/Lea Schoder

TC Motzenhofen

Beim TC Westendorf setzte es eine 1:8-Niederlage. Lediglich Bettina Schießl siegte im Einzel (6:0/2:6/10:7). Corinna Fischer, Sandra Schäffer und Julia Weiß gingen trotz guter kämpferischer Leistung leer aus. Yvonne Bestler und Franziska Schmalz verloren glatt. Auch im Doppel gab es trotz einiger Chancen nichts zu holen für Fischer/Schießl (4:6/4:6), Schäffer/Weiß (4:6/2:6) und Bestler/Schmalz (6:7/0:6).

Genau anderes herum erging es den Herren 1, die Westendorf zu Hause mit 8:1 besiegten. „Die Tabellenführung lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen“, so Mannschaftsführer Stefan Weichselbaumer. Dominik Pitschi gewann gegen seinen leistungsklassenstärkeren Gegner 6:2/6:3. Matthias Weiß (6:1/6:1) und Stefan Weichselbaumer (6:0/6:1) zeigten sich von ihrer Glanzseite. Auch Julian Juraske (6:3/6:3) und Johannes Weiß (6:4/6:1) siegten sicher. Lediglich Simon Mika verlor 2:6/0:6. Weiß/ Stefan Weichselbaumer holten das Einserdoppel, da ihre Gegner aufgeben mussten. Mika/Pitschi (6:4/7:5) und Juraske/Weiß (6:0/6:4) jubelten ebenfalls. (sra)

Junioren TCM – TC Aichach II 4:2

Punkte Jonas Schöller, Jonas Lidl, Simon Mika/Jonas Lidl, Jonas Schöller/Martin Lang

SC Oberbernbach

Die Damen verloren ihr Heimspiel gegen den TSV Inchenhofen mit 0:6.

Die Herren 2 verloren gegen den TSV Weilach 2:4. Die Punkte holten im Einzel Franz Augustin (5:7/7:5/12:10) und Alexander Wisnewski (6:3/6:0). (vs)

Bambini SC – TSV Pöttmes 0:6

TSV Pöttmes

Am Vatertag war der Aufstiegsfavorit aus Wolfratshausen zu Gast. Beim 2:7 merkten die Pöttmeser, dass hier wenig zu holen war. Nach den Einzeln stand es bereits 5:1 für Wolfratshausen, lediglich Flo Wegele bestätigte seine starke Form und gewann deutlich mit 6:2 6:0. Thomas Schwab (2:6/0:6), Markus Braun (0:6/6:4/9:11), Fritz Schmidt (4:6/3:6) und Michael Netik (4:6/0:3 w.o.) verloren. Tomas Novy bekam es mit einem sehr starken Gegner zu tun. Er musste gegen die Nummer 380 des Deutschen Tennis-Bunds, Wolfgang Venus, der normalerweise im Regionalligateam spielt, antreten. Novy lieferte sehenswerte Ballwechsel, konnte teilweise sehr gut mithalten und verlor am Ende mit 2:6 und 1:6. Im Doppel siegten nur die Doppelspezialisten Schwab/Braun (6:0/6:3). Drei Tage später reiste der Tabellenletzte aus Donauwörth an. Hier feierte der TSV Pöttmes einen wichtigen 8:1-Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Flo Wegele gewann sicher 6:3, 6:2. Fritz Schmidt siegte mit 10:5 im Match-Tiebreak. Ben Steinbichler musste sich mit 5:7 und 0:6 beugen. Tom Novy triumphierte im Spitzeneinzel (6:3/6:2) und sicherte sich somit den Aufstieg in die nächst höhere Leistungsklasse (LK 4). Markus Braun (6:0/6:1) und Michael Netik (6:2/6:2) punkteten ebenfalls. Auch alle drei Doppel Novy/Netik, Wegele/Schmidt und Braun/Steinbichler gingen an Pöttmes.

Die Herren 1 siegen weiter. Einen weiteren wichtigen Sieg gab es beim 7:2 gegen den TSV Welden. Bereits in der 1. Runde sah es gut aus. Vojtech Skrla (6:1/6:1) und Ben Steinbichler (6:2/6:1) gewannen ihre Spiele. Michael Mögn verlor (5:7/3:6). Auch die 2. Runde steuerte 2 wichtige Punkte bei. Christoph Herrmann (6:4/4:6/10:7) und Dominik Thomay (6:3/6:7/10:5) gewannen ihre Spiele knapp. Thomas Meyer musste sich im Spitzeneinzel einem stark spielenden Gegner beugen (2:6/3:6). Somit stand es nach den Einzeln 4:2 für die Pöttmeser. Auch alle drei Doppelpunkte gingen an die Pöttmeser. Herrmann/Steinbichler, Meyer/Mögn und Skrla/Thomay gewannen. Auch die Herren 1 mussten drei Tage später wieder ran. Dieses Mal gab es einen 6:3-Heimsieg gegen den TSV Dinkelscherben. Vojtech Skrla (6:0/6:1) und Stafan Brandner (6:3/6:3) gewannen. Nur Dominik Fischer verlor (2:6/1:6). Auch die zweite Runde fuhr wiederum 2 Punkte ein. Thomas Meyer im Spitzen-Einzel (6:2/6:4) und Michael Mögn (6:1/6:4) gewannen. Christoph Herrmann verlor (3:6/3:6). In den Doppeln siegten Herrmann/Fischer (3:6/6:2/10:2) und Skrla/Brandner (6:4/6:2). Nach der Niederlage von Pfersee steht der TSV Pöttmes nun an der Tabellenspitze und schielt in Richtung Aufstieg.

Eine bittere Niederlage gab es für die 2. Herrenmannschaft. Beim Aufstiegskonkurrenten TC Mertingen 2 verlor man knapp mit 4:5. Sebastian Both (6:4/6:2) und Michael Schmidt (6:4/7:6) gewannen ihre Spiele, Rainer Meyr musste sich beugen (1:6/1:6). In der 2. Runde holte dann lediglich Stefan Brandner einen Punkt (6:0/7:6). Dominik Fischer verlor knapp (4:6/6:2/3:10), ebenso wie Markus Klimes (4:6/6:7). So mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Hier konnte nur das 3. Doppel einen Sieg einfahren, Bith/Schmidt gewannen (7:6/6:2), Meyr/Klimes und Fischer/Brandner verloren.

Zwei deutliche Niederlagen musste die 3. Mannschaft einstecken. Am Donnerstag war die DJK Langenmosen 2 zu Gast. Hier konnte kein Punkt geholt werden, und man verlor mit 0:6. Es spielten: Janik Dallinger (2:6/1:6), Peter Zenk (1:6/1:6), Rainer Dengler (1:6/1:6) und ein Ersatzspieler. Auch am Sonntag lief es nicht besser. Gegen die erste Mannschaft des TC Klingsmoos konnte man nichts ausrichten. Es spielten: Reynel Stich (0:6/0:6), Peter Zenk (1:6/0:6), Rainer Dengler (3:6/0:6) und Hans-Georg Krämer (2:6/1:6). Beide Doppel gingen an den Gastgeber. Der Endstand lautete 0:6.

Für die Damen 1 gab es beim TC Friedberg eine 2:7-Niederlage. Alle sechs Einzel gingen an den Gastgeber. Marina Mörmann (0:6/1:6), Manuela Schmidt (3:6/3:6), Corinna Zappe (0:6/1:6), Carina Bihlmeir (1:6/7:6/7:10), Susanne Schmidmair (3:6/0:6) und Martina Breitsameter (2:6/2:6) konnten nichts ausrichten. Zwei Doppelsiege machten das Ergebnis erträglicher.

Die Damen 2 machten es bei der DJK Sandizell nicht besser und unterlagen ebenfalls 2:7. Lediglich Angelina Kastl gewann ihr Einzel. Sie bestätigte mit einem persönlich wichtigen Sieg ihre starke Form und gewann gegen ihre höher eingestufte Gegnerin mit 6:2 und 7:5. Susanne Schmidmair (1:6/0:6), Martina Deil (4:6/3:6), Martina Breitsameter (0:6/4:6), Ulrike Grauvogl (1:6/1:6) und Elena Dollinger (1:6/0:6) verloren. Auch in den Doppeln war der Gastgeber zu Stark. (we)

TSV Sielenbach

Ohne ihre etatmäßigen Nummer 1 und 2 hatten die Damen gegen ihre Gäste vom TC Augsburg Siebentisch IV nichts zu vermelden. Lediglich Verena Kreutmeier konnte nach ausgeglichenen Sätzen (2:6, 6:2) den Match-Tiebreak mit 10:5 für sich entscheiden und den einzigen Punkt holen.

Beim Auswärtssieg in Meitingen erspielten Manfred Gründl, Martin Neumeyr, Jürgen Spreitzer und Sepp Kettner den 4:2-Vorsprung nach den Einzeln. Die Doppel F. Neumeyr/Spreitzer und Gründl/M. Neumeyr holten die restlichen zwei Punkte zum 6:3- Endstand.

Der SC Oberbernbach war zu Gast in Sielenbach und siegte 4:2. Die beiden Punkte für Sielenbach erkämpfte Joe Achter und das Doppel Bayerl/Frank.

TC Wittelsbach

Weiter ungeschlagen nach dem vierten Punktspiel sind die Herren des TCW. Mit Siegen von Benedikt Eigner, Volker Schreier, Mario Lasnig, Daniel Riedl, Daniel Lasnig und Dominik Riedl sowie den drei gewonnenen Doppeln stand der 9:0-Erfolg gegen den TC Großaitingen fest.

Eine 0:9-Niederlage bei nur einem Satzgewinn durch das Doppel Mirjam Marko und Heidi del Valle mussten die Damen 30 beim TC Tutzing einstecken.

Auch die Damen 50 mussten gegen die DJK Augsburg-Pfersee eine 1:5-Niederlage hinnehmen. Den Ehrenpunkt erzielte Marlies Rentsch im Einzel.

Eine leichte Doppelschwäche konnte den Sieg gegen den TC Friedberg nicht gefährden. Die Punkte erzielten die Einzel Horst Schiffmann, Axel Polytinski, Claus Georg Dinauer und Norbert Holzmann. Endstand 4:2

Junioren 18 TCW – TC Friedberg 0:6

Bambini 12 TC Aichach – TCW 6:0

