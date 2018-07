vor 22 Min.

Daniel Schrag ist auf ungewohntem Terrain unterwegs Lokalsport

Aichacher nimmt bei deutschen Bahnradmeisterschaften in vier Disziplinen teil. Am Wochenende steht der nächste Höhepunkt an

Radrennfahrer Daniel Schrag nahm bei den deutschen Meisterschaften der Bahnradfahrer in Dudenhofen (Rheinland-Pfalz) teil. Dort wurden auch die Einzeldisziplinen ausgefahren, auch der Aichacher kämpfte um das Podest. Allerdings musste sich der 15-Jährige erst an die Bedingungen anpassen, denn er fuhr auf einer offenen Betonbahn anstatt auf der üblichen Holzrennbahn. Hinzu kamen für die Fahrer der Gegenwind und die Hitze. Daniel Schrag versuchte sich gleich in vier Disziplinen - 2000 Meter, Punktefahren, Mannschaftsvierer und Madison.

Bei den 2000 Metern legte der 15-Jährige in den ersten Runden eine Bombenzeit hin. In den letzten Runden machten aber die Muskeln zu und Schrag konnte sich nur auf Platz 33 retten. Mit dem Mannschaftsvierer fuhr er auf Platz neun.

Beim Punktefahren gab es drei Vorläufe. Schrag ging in seinem Vorlauf als Sieger hervor. Im Finale konnte er zwar einmal in die Punkte fahren, diese reichten am Schluss nur für Platz elf. Im Madison ging der Aichacher, welcher dieses Jahr für die RSG Ansbach startet, mit Luis-Joe Lührs (RC Schwalbe München) an den Start. Beide sind Jungjahrgänge in der U17, machten sich dennoch große Hoffnungen auf eine gute Platzierung. Da sie den Vorlauf problemlos meisterten, gingen sie einige Stunden später voll motiviert in den Finallauf. Die beiden lieferten eine tolle Leistung und kämpften sich auf Platz vier.

Am Wochenende nimmt Schrag auf der Kölner Radrennbahn an der deutschen Meisterschaft im Omnium teil. In der U17 besteht das Omnium aus Scratch, Temporennen, Punktefahren und Ausscheidungsfahren. Hinzu kommt das Madisonrennen. (AN)

Themen Folgen