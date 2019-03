vor 32 Min.

Der VfL Ecknach feiert in Bubesheim ein furioses Finale

Adelzhausens Torwart Michael Fottner hielt beim 0:0 in Gersthofen Ball und Punkt fest, rechts im Bild Michael Albustin. Rechtes Bild: Moritz Piller (links) freut sich zusammen mit Manfred Glas über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich in Bubesheim.

In Bubesheim profitiert der VfL Ecknach von drei Platzverweisen für den SC. Der BC Adelzhausen punktet weiter auf fremden Plätzen. Affing zeigt eine schwache Leistung.

Der BC Adelzhausen holt in Gersthofen einen weiteren Punkt gegen den Abstieg. Beim Tabellenzweiten Bubesheim erkämpft sich der VfL Ecknach einen 4:3-Sieg. Und der FC Affing musste sich zuhause Meitingen mit 1:2 geschlagen geben.

FC Affing – TSV Meitingen 1:2

Rene Heugel war zweifacher Torschütze für den TSV Meitingen beim 2:1-Erfolg in Affing. Für den FCA war Marco Wanner erfolgreich. Markus Berchtenbreiter, der Affinger Fußballchef, war gestern nicht gut zu sprechen auf die Unparteiischen: „Ich bin wirklich keiner, der auf einen Linienrichter schimpft, aber dass er diese Abseitsstellung nicht sieht, war ein Skandal. Dadurch ist das Spiel gekippt.“ Die Szene führte zum 0:1. Berchtenbreiter wollte keineswegs die ganze Schuld an dieser Niederlage den Neutralen zuschieben: „Wir müssen uns selber an die Nase fassen. Wir haben viel zu viele hohe Bälle gespielt gegen eine groß gewachsene Abwehr. Wir können deutlich besser spielen.“ (jeb)

FC Affing Scherer, Palatin, Steinherr, Kalkan, Tremmel, Leicht, Jorsch, Kronthaler, Reiter (62. Dörr), Schacherl (62. Wanner), Kindermann (77. Jusufovic).

Tore 0:1 Heugel (21.), 0:2 Heugel (58.), 1:2 Wanner (75.) Schiedsrichter Wagner (Glött) Zuschauer 180.

TSV Gersthofen - BC Adelzhausen

Auswärtsreisen liebt der BC Adelzhausen plötzlich; nach dem 3:0-Erfolg beim SSV Glött punktete die Truppe um Coach Wolfgang Klar erneut in der Ferne. Beim Autobahnnachbarn TV Gersthofen, immerhin Tabellendritter der Bezirksliga, stand nach 90 Minuten erneut die Null. Torhüter Michael Fottner behielt nicht nur in den Schlussminuten die Übersicht und bescherte mit seinen starken Reaktionen dem BCA bereits den vierten Zähler nach der Winterpause. „Wir sind natürlich vollauf zufrieden“, so ein strahlender Klar. „Es macht enorm viel Spaß, denn die Jungs ziehen nicht nur auf dem Spielfeld an einem Strang.“ Dagegen war Florian Fischer, der Coach des TSV Gersthofen, verärgert darüber, „dass wir die Kiste einfach nicht gemacht haben.“ Er sah seine Truppe nicht nur im Chancenverhältnis klar überlegen: „Das Spiel musst du einfach gewinnen.“ Nico Baumeister erzielte für den TSV einen Pfostentreffer. Der BCA stand sehr kompakt. Torhüter Fottner hielt gegen Baumeister erneut stark, den Abpraller donnerte Oktay Yavuz an die Latte. (r.r)

BC Adelzhausen Fottner, Klar, Albustin, Braun, Götz, Schuch, Asam (89. Stöttner), Ettner, Lichtenstern, Mahl (82. Grimmer), Müller.

Schiedsrichterin Paulina Koch (Waltenhofen) Zuschauer 150.

Bubesheim – VfL Ecknach 3:4

Die VfL-Coaches Daniel Framberger und Jan Plesner blickten etwas ungläubig drein, in ihren Gesichtern war aber auch eine große Portion Stolz zu erkennen. „Solche Spiele erlebst du nicht oft, es hat sich gezeigt, dass man den Glauben nicht verlieren sollte. Und unsere Mannschaft hat heute bis zur letzten Sekunde dran geglaubt“, zeigte sich Framberger tief beeindruckt von den Seinen, die soeben auf den letzten Drücker einen 4:3-Sieg beim SC Bubesheim errungen hatten.

Die Hausherren begannen im Stile einer Spitzenmannschaft. Torjäger Hakan Polat nahm einen Flugball perfekt an und vollendete zum 1:0. Bis auf eine weitere Chance von Polat ließ Ecknach in Durchgang eins nichts mehr zu und übernahm die Kontrolle. Manfred Glas ließ bei einem Solo über 70 Meter vier Bubesheimer aussteigen und legte mustergültig quer auf Tobias Jusczak, der zum Ausgleich einschob (57.). Kurze Zeit später sah Bubesheims Nico Lonsinger die Gelb-Rote Karte. Wie aus dem Nichts fiel jedoch die erneute Führung für den SC durch Julian Schmid. Nun überschlugen sich die Ereignisse. Axel Schnell sah aufgrund wiederholten Foulspiels ebenfalls die Ampelkarte. Bubesheim konnte vor allem Michael Eibel und Moritz Piller nur mit unlauteren Mitteln stoppen. Ecknach kam ohne jede Verwarnung aus.

Wieder nur eine Minute später nutzte Ecknachs Daniel Zakari die Verwirrung im Strafraum der Heimmannschaft und traf zum 2:2. In der 83. Minute sah SC-Ersatzspieler Johannes Kircher glatt Rot, weil er von der Bank aus den Schiedsrichter beleidigt hatte. Alles sprach nun für den VfL – doch dann kam Polat. Einen weiten Freistoß in den Strafraum verlängerte er mit dem Kopf über VfL-Keeper Hannes Helfer hinweg zum 3:2 (84.). Ecknach schien geschlagen und das wäre es wohl auch gewesen, wenn ein Bubesheimer Konter nicht am Pfosten, sondern im Tor gelandet wäre. Piller und Eibel sorgten für ein furioses Finale. Piller nahm einen zu kurzen Abwehrversuch am Strafraum auf und schlenzte den Ball mit viel Übersicht ins rechte untere Eck. Maxi Obermeyer nutzte die Überzahl aus und bediente mustergültig Michael Eibel, der eiskalt zum Siegtreffer vollstreckte. (AN)

VfL Ecknach Helfer, Huber, Glas, Mühlberger, Elbl (82. Ettinger), Piller, Grimm, Broo (57. Obermeyer), Zakari, Eibel, Jusczak (72. Jung).

Tore 1:0 Polat (4.), 1:1 Jusczak (57.), 2:1 Schmid (79.), 2:2 Zakari (81.), 3:2 Polat (84.), 3:3 Piller (89.), 3:4 Eibel (90.).

Schiedsrichter Rossow (Obernsees) Zuschauer 105 Rot Kircher (83.) Gelb-Rot Lonsinger (63.), Schnell (80./alle Bubesheim).

