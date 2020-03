12:22 Uhr

Dezimierte Aichacher Korbjäger hadern

Der TSV verliert beim Schlusslicht Memmingen II mit 81:85 und muss nun doch wieder um den Klassenerhalt zittern. Trainer Marius Stancu ärgert sich.

Von Sebastian Richly

Ein Sieg war für die Basketballer des TSV Aichach beim Tabellenschlusslicht TV Memmingen II fest eingeplant. Mit den zwei Punkten hätten sich die Paarstädter endgültig aller Abstiegssorgen entledigen können und hätten die Chance auf den Aufstieg gewahrt. So kam aber alles anders und am Ende stand eine mehr als ärgerliche 81:85-Niederlage im Allgäu.

Einmal wegen der zahlreichen Ballverluste, wie Aichachs Trainer Marius Stancu sagt: „Viele Pässe landeten beim Gegner, so wird es dann schwierig.“ Einen Vorwurf wollte der Coach seinem Team aber nicht machen: „Wenn du müde bist, machst du Fehler. Wir haben alles gegeben, aber am Ende hat es nicht gereicht.“ Und warum waren seine Spieler so müd? – weil sie nur mit sieben Mann ins Allgäu gereist waren. Kurzfristig fielen bei den Paarstädtern unter anderem krankheitsbedingt Aufbauspieler Henoch Nya-Ekombo (Krankheit) und berufsbedingt Center Benedikt Herz, der in den vergangenen Wochen überragte, aus. „Das konnten wir nicht kompensieren. Wenn einer von beiden dabei gewesen wäre, hätten wir wohl gewonnen“, so Stancu, der aber auch die Anfangsphase mitverantwortlich für die Niederlage macht. „Die ersten drei Minuten haben wir komplett verschlafen.“ Diesem Rückstand liefen die Gäste beinahe das gesamte Spiel hinterher. Am geringsten war der Abstand nach dem ersten Viertel mit 19:20. Zur Halbzeit wuchs der Rückstand auf fünf Punkte an, vor dem letzten Viertel galt es für Aichach, zwei Zähler wettzumachen.

Herz und Ny-Ekombo fehlen Aichach

Das gelang nicht. Ein Grund war auch die Foulbelastung bei Aichachs Center Anton Oksche. Bereits früh musste Stancu seinen Mann unter dem Korb tauschen. Für Oksche kam der junge Thomas Hofmann zum Einsatz: „Ihm fehlt noch etwas die Erfahrung“, so Stancu. Gegen Ende der Partie kassierte der rückgewechselte Oksche zu allem Überfluss das fünfte Foul. Da war die Partie aber bereits verloren, denn die Aichacher konnten keine Aufholjagd mehr starten. „Uns sind die Kräfte ausgegangen, da hat man gesehen“, so Marius Stancu, der sich gerne selbst aufgestellt hätte: „Mit Schmerztabletten wäre das schon gegangen, aber ich stehe gar nicht mehr auf der Spielerliste.“

So musste der Coach zuschauen, wie die letzte Aufstiegschance zunichtegemacht wurde. Langweilig wird es bei den Aichacher Korbjägern aber auch in den beiden letzten Partien nicht, denn in Sachen Abstieg ist noch nichts entschieden. Stancu rechnet vor: „Einen Sieg sollten wir noch holen, dann sind wir wohl gerettet.“ Gelegenheit hat der TSV am Sonntag im abschließenden Heimspiel gegen den TSV Etting. Allerdings wird es gegen den Tabellendritten sicher wieder schwieriger als gegen das Schlusslicht. Stancu: „Das wird nicht einfach. Ich hoffe, wir sind wieder komplett, dann brauchen wir vor keiner Mannschaft Angst haben.“

TSV Aichach Eberlein, Klein, Kolb, Oksche, Stancu, Wintermeyer, Hofmann

