Die Fußballfans freuen sich auf Bayern-Liverpool Lokalsport

Die Münchner treffen im Achtelfinale der Königsklasse auf den FC Liverpool. So bewerten die Fans im Wittelsbacher Land die Chancen der deutschen Teams.

Von Peter Kleist und Sebastian Richly

„Bloß nicht Liverpool“ werden sich viele Fans des FC Bayern München insgeheim vor der Auslosung zum Achtelfinale der Fußball-Champions-League gesagt haben. Nachdem die Würfel beziehungsweise die Kugeln gefallen waren, rieb sich so mancher vor Schreck die Augen. Klar ist, dass die Bayern mit Jürgen Klopp und Co. eines der schwierigsten Lose gezogen haben. Dennoch räumen die Fans im Wittelsbacher Land den Münchnern Chancen ein. Auch den weiteren deutschen Vertretern trauen sie das Viertelfinale zu. Kurios ist dabei, dass nicht nur die Bayern auf einen englischen Verein treffen. Auch der FC Schalke 04 (gegen Manchester City) und Borussia Dortmund (gegen Tottenham Hotspur) müssen gegen Teams von der Insel ran.

Die Bayern-Fans sehen ein ausgeglichenes Duell

Diese Konstellation findet Holger Weiß, Vorsitzender des Schalke-Fanklubs „Wittelsbacher Knappen“ in Aichach spannend: „Das ist Fußball. Die Duelle werden hochinteressant. Ich bin wirklich gespannt, welche Liga sich öfters durchsetzen wird. Jetzt stehen alle Teams schon im Achtelfinale unter Druck.“ Am wenigsten Druck sieht er dabei auf seinen Schalkern. „Wir sind der krasse Außenseiter. Manchester City gehört zu den vier besten Teams Europas. Wir haben nichts zu verlieren, sind aber auf gar keinen Fall chancenlos. Gerade auf internationaler Bühne haben wir meist überzeugt.“ Als der Gegner feststand, gab es übrigens Jubel im Hause Weiß. „Ich habe die Auslosung im Livestream verfolgt. Das ist für mich eigentlich das beste Los. Wir bekommen einen attraktiven Gegner und es gibt ein Wiedersehen mit Leroy Sané.“ Für Weiß könnte es ein doppeltes Wiedersehen geben. Nicht nur beim Hinspiel in Gelsenkirchen will er dabei sein, sondern auch beim Rückspiel in Manchester. „Meine Frau und ich haben schon den Flug gebucht.“

Nach Liverpool wird Bayernfan Georg Moser nicht fliegen. Der Vorsitzende des Fanklubs „Mia san Triple“ in Gundelsdorf freut sich aber dennoch auf die Spiele gegen Liverpool. Auch wenn der 69-Jährige zugibt, dass es einfacher hätte kommen können. „Es gibt leichtere Aufgaben, aber man darf jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Es muss erst gespielt werden und die Chancen stehen 50:50.“ Hoffnung macht dem Handzeller auch die derzeitige Form der Bayern. „Ich wusste, dass es eine schwierige Saison werden wird, aber es geht aufwärts. Auch gegen Liverpool ist ein Weiterkommen drin.“ Dennoch warnt Moser vor dem Gegner: „Das wird eine Herkulesaufgabe, gerade was die Innenverteidigung betrifft. Die Tagesform wird entscheiden.“

Von einem absoluten „Traumlos“ spricht Florian Seitz, der Vorsitzende des Bayern-Fanclubs Red Champs aus Rinnenthal. „Es ist sicher eines der schwereren Lose, die man erwischen konnte, aber was die Attraktivität betrifft, ist es echt super – das sehen ja auch die Liverpooler so.“ Beim Einschätzen der Chancen der Münchner schwankt der Rinnenthaler zwischen einem „ehrlichen“ Tipp und einem Tipp als Bayern-Fan und einigt sich schließlich auf ein „50:50“. „Es wird schwer, aber das Team hat sich stabilisiert – und wir hoffen natürlich auf ein Weiterkommen“, so der Fanclub-Chef. Die Red-Champs werden sich natürlich um Karten bemühen – selbstverständlich auch für das Spiel an der Anfield Road. „Ich war schon in Madrid, Lissabon und Rom, vielleicht geht auch was in Sachen Liverpool“, hofft Seitz.

Hellmanns drücken Schalke und Dortmund die Daumen

Jörg Hellmann aus Friedberg ist von klein auf Fußball-Fan – und er hält dem FC Schalke 04 die Treue. Die Knappen haben mit Manchester City auch ein „Hammerlos“ gezogen, was Hellmann so einschätzt. „Da ist richtig schwer und die Chancen auf einen Viertelfinaleinzug sind – gemessen an der Form jetzt – eher minimal.“ Sollte es dem Team aber gelingen, an die Leistungen der letzten Saison anzuknüpfen, dann könnte es vielleicht doch knapp was werden, so Hellmann. Der Friedberger war 1997 beim Uefa-Cup-Sieg der Königsblauen gegen Inter Mailand auf Schalke im Stadion. Interessant ist die Konstellation im Hause Hellmann – schließlich hält es die elfjährige Tochter Carmen mit Borussia Dortmund. „Und die ist überzeugt davon, dass ihre Borussen die Hürde Tottenham überspringen werden“, meint Jörg Hellmann. „Die Dortmunder haben das leichtere Los gezogen.“

