Die Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg steht vor dem Aus

Plus Die Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg findet nach dem Auszug vom Sedlhof im Kühbacher Ortsteil Großhausen keinen Vorsitzenden und steht vor Auflösung.

Von Sebastian Richly

Nun ist es offiziell: Die Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg, die seit 1987 auf Gut Sedlhof im Kühbacher Ortsteil Großhausen ansässig war, wird es nicht mehr lange geben. Denn auf der nachgeholten Jahreshauptversammlung konnten verschiedene Posten nicht besetzt werden. Unter anderem erklärte sich niemand bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Die nächste Hiobsbotschaft für den Anfang des Jahres noch rund 150 Mitglieder fassenden Verein.

Bereits im Frühjahr wurde beschlossen, dass die Holzburger nach mehr als 30 Jahren den Sedlhof verlassen müssen. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Neben verschiedenen Posten wurde auch über die weitere Nutzung des Reitplatzes am Sedlhof, der vor rund zehn Jahren vom Verein gebaut wurde und – trotz des Auszugs vom Gut – durch ein Erbbaurecht weiterhin genutzt werden könnte, abgestimmt. Das kam aber nicht mehr zum Tragen, denn für die zwingend zu besetzenden Posten Erster Vorsitzender und Erster Sportwart fanden sich keine Kandidaten.

Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg steht vor der Auflösung

Die bisherige Zweite Vorsitzende Carolin Fay erklärt: „Was sich über Monate hinweg angedeutet hat, ist traurige Realität geworden. Der Auszug am Sedlhof, der ein zentraler Treffpunkt und Heimatort für Vereinsgeschehen und Pferde war, hat einfach ein zu großes Loch in die Gemeinschaft und die Vereinsarbeit gerissen.“ Da schon im Sommer keine Kandidaten in Aussicht waren, hätten viele Vereinsmitglieder bereits ein neues Zuhause für ihre Pferde gefunden und sich in anderen Stallgemeinschaften eingelebt.

„Es wäre schön gewesen, wenn wir den Verein noch um der Geschichte und der gemeinsam erbrachten Leistungen und Erinnerungen wegen hätten aufrechterhalten können“, so Carolin Fay, die hinzufügt: „Dann hätten auch noch Mitglieder an Turnieren für den Verein starten und Veranstaltungen stattfinden können. Doch so traurig es auch ist, es ist einfach nicht mehr genug Substanz und Motivation bei den Mitgliedern da.“

Findet der Verein doch noch einen Vorsitzenden?

In zwei weiteren Versammlungen muss nun über die Auflösung des Vereins durch die Mitglieder abgestimmt werden. Bis zur endgültigen Entscheidung haben alle nochmals die Möglichkeit, sich für ein Amt zur Wahl zu stellen. Des Weiteren muss auch der Auszug vom Gut abgeschlossen werden. „Da kommt nochmals viel Arbeit auf uns zu, aber ich bin mir sicher, dass wir auch noch die letzten Schritte gemeinsam meistern werden und vielleicht noch ein letztes Mal am Hof zusammenkommen können“, so die 28-jährige Fay.

Insgesamt hat der Verein 25 Boxen, die bis 2021 geräumt sein müssen. Die Kühbacher Turniertage in Großhausen fanden letztmals im Mai 2019 statt. Etwa 350 Reiter nahmen teil.

