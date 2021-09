Nach Nervenkrimi: Coole Kühbacherinnen holen Deutsche Meisterschaft

Plus Die Eisstockschützinnen des TSV Kühbach sichern sich die Deutsche Meisterschaft. Im dramatischen Finale behalten sie gegen Topfavorit Gerabach kühlen Kopf.

Um genau 18 Uhr nimmt ein an Spannung kaum zu überbietender Eisstockkrimi im niederbayerischen Pleinting (Landkreis Passau) sein Ende. Mit dem letzten Schuss besiegelt Lisa Schneider am Samstag den Kühbacher Triumph im Finale der deutschen Meisterschaft.